"Человек года-2018": в Киеве состоялось награждение победителей 23 общенациональной премии

23 марта, в зале Национальной оперы Украины состоялась ХХІІІ торжественная церемония награждения победителей общенациональной программы "Человек года-2018" и обладателей международных и специальных премий программы.

Это торжество Человека и человечности, гуманистических идеалов, возвеличивание тех, кто достоин высочайшего общественного признания. А главенствующая тема в полной мере отражена в девизе церемонии – "Потенциал новых достижений". Новые имена, новые тренды, неожиданные открытия изначально были и остаются присущими каждой церемонии. Нынешняя церемония позволяет сделать еще один замечательный вывод: с течением времени "Человек года" заметно молодеет. Это касается и атмосферы заключительных праздников, в которых протокольно-академические черты гармонично сочетаются с легкой аурой импровизации, дружеского общения. И, конечно, заметно молодеет круг людей, отмеченных вниманием экспертов программы. Они практически доминируют в экономических номинациях программы, и это очень обнадеживающая тенденция.

Эмоциональный накал и праздничный настрой придавали церемониальному действию и выступления известных отечественных и зарубежных исполнителей: Розы Рымбаевой, Анатолия Ярмоленко, Кати Бужинской, Камалии, Наталии Валевской, Сюзанны Чахоян, Тамары Калинкиной, Влада Сытника, Алексея Сагаловского, Олега Шака, Татьяны Пискаревой, Поля Манондиза.

Мартовский вечер в Национальной опере подарил всем неимоверную гамму эмоций, ощущение причастности к зарождению чего-то нового и значимого, осознанием того, что истинным достоянием цивилизованного общества есть Человек с его вечными ценностями и светлыми мечтами.

"Виват, "Человек года"!

Обладателями премий "Человек года-201 8 " в 17 национальных номинациях стали:

"Региональный лидер года"

Максим СТЕПАНОВ – Председатель Одесской областной государственной администрации;

"Мэр года "

Андрей БАЛОГА – Мэр г. Мукачево (Закарпатская обл.);

Руслан Майструк Фото: Михаил Куцый, Андрей Гудзенко, Сергей Гриценко

" Лидер о бъединенной т ерриториальной о бщины г ода "

Руслан МАЙСТРУК – Председатель Тетиевской ОТО (Киевская область);

Дмитрий Иоргачев Фото: Михаил Куцый, Андрей Гудзенко, Сергей Гриценко

"Промышленник года"

Дмитрий ИОРГАЧЕВ – Генеральный директор ПАО "Одескабель";

Максим Козицкий Фото: Михаил Куцый, Андрей Гудзенко, Сергей Гриценко

"Предприниматель года"

Максим КОЗИЦКИЙ – Директор ООО "Эко-Оптима";

Михаил Бородавко Фото: Михаил Куцый, Андрей Гудзенко, Сергей Гриценко

"Менеджер года"

Михаил БОРОДАВКО – Генеральный директор ЧАО "Укрэнергомонтаж";

Сергей Тигипко Фото: Михаил Куцый, Андрей Гудзенко, Сергей Гриценко

"Финансист года"

Сергей ТИГИПКО – Председатель Правления АО "ТАСКОМБАНК";

" Л идер страхового рынка года"

Наталия БАЗИЛЕВСКАЯ – Председатель Правления ЧАО "ГРАВЕ УКРАИНА Страхование жизни";

Руслана Цахло Фото: Михаил Куцый, Андрей Гудзенко, Сергей Гриценко

" Л идер малого и среднего бизнеса года "

Руслана ЦАХЛО – Президент компании "Союз мастеров красоты Украины";

Сергей Тарасов Фото: Михаил Куцый, Андрей Гудзенко, Сергей Гриценко

"Аграрий года"

Сергей ТАРАСОВ – Основатель и руководитель агрохолдинга "І & U";

Татьяна Стрельцова Фото: Михаил Куцый, Андрей Гудзенко, Сергей Гриценко

" Л идер логистической отрасли года"

ООО "Ходльмаер Логистикс Украина" – Исполнительный директор – Татьяна Стрельцова;

Александр Лятамбор Фото: Михаил Куцый, Андрей Гудзенко, Сергей Гриценко

"Жилой комплекс года"

ЖК "ПОДОЛ ГРАД" (Застройщик ­– ООО "УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ").

Президент корпорации – Александр Лятамбор;

Тарас Кузик Фото: Михаил Куцый, Андрей Гудзенко, Сергей Гриценко

" О тельный комплекс года"

Отель "BANKHOTEL" (г.Львов). Генеральный менеджер – Тарас КУЗИК;

Светлана Орловская Фото: Михаил Куцый, Андрей Гудзенко, Сергей Гриценко

"Телевизионный журналист года"

Светлана ОРЛОВСКАЯ (Телеканал "Прямий");

Александр Усик Фото: Михаил Куцый, Андрей Гудзенко, Сергей Гриценко

"Спортсмен года"

Александр УСИК – Абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе (по версиям WBO, WBC, IBF, WBA (Super), The Ring);

Анна Коршунова Фото: Михаил Куцый, Андрей Гудзенко, Сергей Гриценко

"Меценат года"

Анна КОРШУНОВА – Президент ОО "Біла Птаха", Председатель правления БФ "Фонд Будущего";

Татьяна Петракова Фото: Михаил Куцый, Андрей Гудзенко, Сергей Гриценко

"Новая генерация года"

Татьяна ПЕТРАКОВА – Общественный деятель, автор 500 социальных проектов, главный редактор всеукраинского социального глянца Ukrainian People.

Обладателями международных и специальных премий программы "Человек года-201 8 " стали:

Гермине Поппеллер Фото: Михаил Куцый, Андрей Гудзенко, Сергей Гриценко

Гермине ПОППЕЛЛЕР – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Австрия в Украине – Международная премия в области дипломатии.

Салем Ахмед АЛЬ-КААБ И –Чрезвычайный и Полномочный Посол ОАЭ в Украине – Международная премия за значительный вклад в развитие партнерских, дружественных и экономических отношений с Украиной .

Роза Рымбаева Фото: Михаил Куцый, Андрей Гудзенко, Сергей Гриценко

Роза РЫМБАЕВА – Народная артистка Казахстана – Международная премия в области культуры и искусства.

Анатолий Ярмоленко Фото: Михаил Куцый, Андрей Гудзенко, Сергей Гриценко

Анатолий ЯРМОЛЕНКО – Народный артист Беларуси, руководитель белорусского вокально-инструментального ансамбля "Сябры" –Международная премия за выдающийся вклад в развитие культуры и искусства Украины.

Ада Роговцева Фото: Михаил Куцый, Андрей Гудзенко, Сергей Гриценко

Ада РОГОВЦЕВА – Герой Украины, народная артистка Украины – Специальная премия им.М.Воронина "За высокий стиль жизни".

Александр Никоненко Фото: Михаил Куцый, Андрей Гудзенко, Сергей Гриценко

Александр НИКОНЕНКО – выдающийся ученый, хирург и трансплантолог–Специальная премия им. Геннадия Кнышова "За верность гуманистическим идеям и преумножение общечеловеческих ценностей".

Александр ЗЛОТНИК–украинский композитор, народный артист Украины, ректор Киевского института музыки имени Рейнгольда Глиэра– Специальная премия газеты "КП в Украине" "Кумир украинцев".

"Институт здоровья растений" – Специальная премия "За весомый вклад в развитие современной украинской науки". Основатель – Виталий ИЛЬЧЕНКО.

Александр Пойманов Фото: Михаил Куцый, Андрей Гудзенко, Сергей Гриценко

Система умного дома "CLAP" – Специальная премия "За разработку экологических и энергоэффективных жилых технологий". Основатель – украинский бизнесмен Александр ПОЙМАНОВ.

Макс Поляков– предприниматель, общественный деятель, ученый, основатель инновационных компаний EOSDA и FireflyAerospace– Специальная премия "За весомый вклад в возрождение ракетно-космической отрасли в Украине".

Фортунато Гуадалупи Фото: Михаил Куцый, Андрей Гудзенко, Сергей Гриценко

Фортунато ГУАДАЛУП И – ТОП-менеджер международного уровня, один из самых успешных итальянских бизнесменов, который почти 25 лет работает в молочной отрасли Украины –Специальная премия "За внедрение креативных бизнес-проектов и самых современных технологий в Украине".

Наталья Горбаль Фото: Михаил Куцый, Андрей Гудзенко, Сергей Гриценко

Наталья ГОРБАЛЬ – известный адвокат, эксперт в области семейного права, писательница – Специальная премия "За весомый творческий вклад в сохранение и развитие института семьи".

Юрий ПЕЛЫХ – председатель совета директоров компании "УКРБУД" – Почетный знак "За весомый вклад в развитие строительной отрасли Украины".

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