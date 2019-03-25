"Человек года-2018": в Киеве состоялось награждение победителей 23 общенациональной премии

23 марта, в зале Национальной оперы Украины состоялась ХХІІІ торжественная церемония награждения победителей общенациональной программы "Человек года-2018" и обладателей международных и специальных премий программы.
Это торжество Человека и человечности, гуманистических идеалов, возвеличивание тех, кто достоин высочайшего общественного признания. А главенствующая тема в полной мере отражена в девизе церемонии – "Потенциал новых достижений". Новые имена, новые тренды, неожиданные открытия изначально были и остаются присущими каждой церемонии. Нынешняя церемония позволяет сделать еще один замечательный вывод: с течением времени "Человек года" заметно молодеет. Это касается и атмосферы заключительных праздников, в которых протокольно-академические черты гармонично сочетаются с легкой аурой импровизации, дружеского общения. И, конечно, заметно молодеет круг людей, отмеченных вниманием экспертов программы. Они практически доминируют в экономических номинациях программы, и это очень обнадеживающая тенденция.
Эмоциональный накал и праздничный настрой придавали церемониальному действию и выступления известных отечественных и зарубежных исполнителей: Розы Рымбаевой, Анатолия Ярмоленко, Кати Бужинской, Камалии, Наталии Валевской, Сюзанны Чахоян, Тамары Калинкиной, Влада Сытника, Алексея Сагаловского, Олега Шака, Татьяны Пискаревой, Поля Манондиза.
Мартовский вечер в Национальной опере подарил всем неимоверную гамму эмоций, ощущение причастности к зарождению чего-то нового и значимого, осознанием того, что истинным достоянием цивилизованного общества есть Человек с его вечными ценностями и светлыми мечтами.
"Виват, "Человек года"!
Обладателями премий "Человек года-201 8 " в 17 национальных номинациях стали:
"Региональный лидер года"
Максим СТЕПАНОВ – Председатель Одесской областной государственной администрации;
"Мэр года "
Андрей БАЛОГА – Мэр г. Мукачево (Закарпатская обл.);
Руслан Майструк
Фото: Михаил Куцый, Андрей Гудзенко, Сергей Гриценко
" Лидер о бъединенной т ерриториальной о бщины г ода "
Руслан МАЙСТРУК – Председатель Тетиевской ОТО (Киевская область);
Дмитрий Иоргачев
Фото: Михаил Куцый, Андрей Гудзенко, Сергей Гриценко
"Промышленник года"
Дмитрий ИОРГАЧЕВ – Генеральный директор ПАО "Одескабель";
Максим Козицкий
Фото: Михаил Куцый, Андрей Гудзенко, Сергей Гриценко
"Предприниматель года"
Максим КОЗИЦКИЙ – Директор ООО "Эко-Оптима";
Михаил Бородавко
Фото: Михаил Куцый, Андрей Гудзенко, Сергей Гриценко
"Менеджер года"
Михаил БОРОДАВКО – Генеральный директор ЧАО "Укрэнергомонтаж";
Сергей Тигипко
Фото: Михаил Куцый, Андрей Гудзенко, Сергей Гриценко
"Финансист года"
Сергей ТИГИПКО – Председатель Правления АО "ТАСКОМБАНК";
" Л идер страхового рынка года"
Наталия БАЗИЛЕВСКАЯ – Председатель Правления ЧАО "ГРАВЕ УКРАИНА Страхование жизни";
Руслана Цахло
Фото: Михаил Куцый, Андрей Гудзенко, Сергей Гриценко
" Л идер малого и среднего бизнеса года "
Руслана ЦАХЛО – Президент компании "Союз мастеров красоты Украины";
Сергей Тарасов
Фото: Михаил Куцый, Андрей Гудзенко, Сергей Гриценко
"Аграрий года"
Сергей ТАРАСОВ – Основатель и руководитель агрохолдинга "І & U";
Татьяна Стрельцова
Фото: Михаил Куцый, Андрей Гудзенко, Сергей Гриценко
" Л идер логистической отрасли года"
ООО "Ходльмаер Логистикс Украина" – Исполнительный директор – Татьяна Стрельцова;
Александр Лятамбор
Фото: Михаил Куцый, Андрей Гудзенко, Сергей Гриценко
"Жилой комплекс года"
ЖК "ПОДОЛ ГРАД" (Застройщик – ООО "УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ").
Президент корпорации – Александр Лятамбор;
Тарас Кузик
Фото: Михаил Куцый, Андрей Гудзенко, Сергей Гриценко
" О тельный комплекс года"
Отель "BANKHOTEL" (г.Львов). Генеральный менеджер – Тарас КУЗИК;
Светлана Орловская
Фото: Михаил Куцый, Андрей Гудзенко, Сергей Гриценко
"Телевизионный журналист года"
Светлана ОРЛОВСКАЯ (Телеканал "Прямий");
Александр Усик
Фото: Михаил Куцый, Андрей Гудзенко, Сергей Гриценко
"Спортсмен года"
Александр УСИК – Абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе (по версиям WBO, WBC, IBF, WBA (Super), The Ring);
Анна Коршунова
Фото: Михаил Куцый, Андрей Гудзенко, Сергей Гриценко
"Меценат года"
Анна КОРШУНОВА – Президент ОО "Біла Птаха", Председатель правления БФ "Фонд Будущего";
Татьяна Петракова
Фото: Михаил Куцый, Андрей Гудзенко, Сергей Гриценко
"Новая генерация года"
Татьяна ПЕТРАКОВА – Общественный деятель, автор 500 социальных проектов, главный редактор всеукраинского социального глянца Ukrainian People.
Обладателями международных и специальных премий программы "Человек года-201 8 " стали:
Гермине Поппеллер
Фото: Михаил Куцый, Андрей Гудзенко, Сергей Гриценко
Гермине ПОППЕЛЛЕР – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Австрия в Украине – Международная премия в области дипломатии.
Салем Ахмед АЛЬ-КААБ И –Чрезвычайный и Полномочный Посол ОАЭ в Украине – Международная премия за значительный вклад в развитие партнерских, дружественных и экономических отношений с Украиной .
Роза Рымбаева
Фото: Михаил Куцый, Андрей Гудзенко, Сергей Гриценко
Роза РЫМБАЕВА – Народная артистка Казахстана – Международная премия в области культуры и искусства.
Анатолий Ярмоленко
Фото: Михаил Куцый, Андрей Гудзенко, Сергей Гриценко
Анатолий ЯРМОЛЕНКО – Народный артист Беларуси, руководитель белорусского вокально-инструментального ансамбля "Сябры" –Международная премия за выдающийся вклад в развитие культуры и искусства Украины.
Ада Роговцева
Фото: Михаил Куцый, Андрей Гудзенко, Сергей Гриценко
Ада РОГОВЦЕВА – Герой Украины, народная артистка Украины – Специальная премия им.М.Воронина "За высокий стиль жизни".
Александр Никоненко
Фото: Михаил Куцый, Андрей Гудзенко, Сергей Гриценко
Александр НИКОНЕНКО – выдающийся ученый, хирург и трансплантолог–Специальная премия им. Геннадия Кнышова "За верность гуманистическим идеям и преумножение общечеловеческих ценностей".
Александр ЗЛОТНИК–украинский композитор, народный артист Украины, ректор Киевского института музыки имени Рейнгольда Глиэра– Специальная премия газеты "КП в Украине" "Кумир украинцев".
"Институт здоровья растений" – Специальная премия "За весомый вклад в развитие современной украинской науки". Основатель – Виталий ИЛЬЧЕНКО.
Александр Пойманов
Фото: Михаил Куцый, Андрей Гудзенко, Сергей Гриценко
Система умного дома "CLAP" – Специальная премия "За разработку экологических и энергоэффективных жилых технологий". Основатель – украинский бизнесмен Александр ПОЙМАНОВ.
Макс Поляков– предприниматель, общественный деятель, ученый, основатель инновационных компаний EOSDA и FireflyAerospace– Специальная премия "За весомый вклад в возрождение ракетно-космической отрасли в Украине".
Фортунато Гуадалупи
Фото: Михаил Куцый, Андрей Гудзенко, Сергей Гриценко
Фортунато ГУАДАЛУП И – ТОП-менеджер международного уровня, один из самых успешных итальянских бизнесменов, который почти 25 лет работает в молочной отрасли Украины –Специальная премия "За внедрение креативных бизнес-проектов и самых современных технологий в Украине".
Наталья Горбаль
Фото: Михаил Куцый, Андрей Гудзенко, Сергей Гриценко
Наталья ГОРБАЛЬ – известный адвокат, эксперт в области семейного права, писательница – Специальная премия "За весомый творческий вклад в сохранение и развитие института семьи".
Юрий ПЕЛЫХ – председатель совета директоров компании "УКРБУД" – Почетный знак "За весомый вклад в развитие строительной отрасли Украины".
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