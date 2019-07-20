"Чего ты туда поперся?!" Украинский певец засветился за раскошным отдыхом в оккупированном Крыму

Украинский певец Вадим Олейник поехал на отдых в аннексированный Россией Крым.
Соответствующими фотографиями молодой артист, который ранее был участником дуэта "ДиО.фильмы", поделился на своей странице в Instagram.
Судя по отметкам геолокации, украинец побывал в Ялте. Там он отдыхал в отеле Mriya Resort & Spa.
Вадим Олейник
instagram.com/oleynikvadim
Также певец посетил концертный Зал "Юбилейный", который находится в городе. Под этой фотографией он написал: "Приехал к другу на концерт!"
Олейник в Крыму
instagram.com/oleynikvadim
Олейник в Крыму
instagram.com/oleynikvadim
Олейник в Крыму
instagram.com/oleynikvadim
Олейник в Крыму
instagram.com/oleynikvadim
Олейник в Крыму
instagram.com/oleynikvadim
Олейник в Крыму
instagram.com/oleynikvadim
Олейник в Крыму
instagram.com/oleynikvadim
Олейник в Крыму
instagram.com/oleynikvadim
Олейник в Крыму
instagram.com/oleynikvadim
Олейник в Крыму
instagram.com/oleynikvadim
"Как там в Ялте, наших не бьют?" "Ты чего туда поперся?" – пишут пользователи сети под фото.
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Отметим, в 2016 году Олейник рассказал, что он вместе со своей девушкой Анной Браженко попал под обстрел на въезде в аннексированный РФ полуостров. В оккупированную Ялту он отправился навестить родителей Анны.
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Крыму засветился российский артист, поп-король эстрады Филипп Киркоров с неизвестным мужчиной.
Отметим, что Киркоров приехал на полуостров, чтобы дать сольный концерт. Автомобиль, который перевозил концертное оборудование российского певца, попал в ДТП на трассе под Волгодонском по пути в Крым.
Ранее в Крыму в очередной раз побывал российский комик и шоумен Михаил Галустян.
Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!
Читайте все новости по теме "Летний отдых" на OBOZREVATEL.