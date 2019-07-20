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"Чего ты туда поперся?!" Украинский певец засветился за раскошным отдыхом в оккупированном Крыму

7.2т Читать материал на украинском

Украинский певец Вадим Олейник поехал на отдых в аннексированный Россией Крым.

Соответствующими фотографиями молодой артист, который ранее был участником дуэта "ДиО.фильмы", поделился на своей странице в Instagram.

Судя по отметкам геолокации, украинец побывал в Ялте. Там он отдыхал в отеле Mriya Resort & Spa.

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Вадим Олейник

Вадим Олейник

instagram.com/oleynikvadim

Также певец посетил концертный Зал "Юбилейный", который находится в городе. Под этой фотографией он написал: "Приехал к другу на концерт!"

Олейник в Крыму

Олейник в Крыму

instagram.com/oleynikvadim

Олейник в Крыму

Олейник в Крыму

instagram.com/oleynikvadim

Олейник в Крыму

Олейник в Крыму

instagram.com/oleynikvadim

Олейник в Крыму

Олейник в Крыму

instagram.com/oleynikvadim

Олейник в Крыму

Олейник в Крыму

instagram.com/oleynikvadim

Олейник в Крыму

Олейник в Крыму

instagram.com/oleynikvadim

Олейник в Крыму

Олейник в Крыму

instagram.com/oleynikvadim

Олейник в Крыму

Олейник в Крыму

instagram.com/oleynikvadim

Олейник в Крыму

Олейник в Крыму

instagram.com/oleynikvadim

Олейник в Крыму

Олейник в Крыму

instagram.com/oleynikvadim

"Как там в Ялте, наших не бьют?" "Ты чего туда поперся?" – пишут пользователи сети под фото.

"Чего ты туда поперся?!" Украинский певец засветился за раскошным отдыхом в оккупированном Крыму

Скриншот

"Чего ты туда поперся?!" Украинский певец засветился за раскошным отдыхом в оккупированном Крыму

Скриншот

"Чего ты туда поперся?!" Украинский певец засветился за раскошным отдыхом в оккупированном Крыму

Скриншот

"Чего ты туда поперся?!" Украинский певец засветился за раскошным отдыхом в оккупированном Крыму

Скриншот

Отметим, в 2016 году Олейник рассказал, что он вместе со своей девушкой Анной Браженко попал под обстрел на въезде в аннексированный РФ полуостров. В оккупированную Ялту он отправился навестить родителей Анны.

RELAX🏝

Публикация от OLEYNIK (@oleynikvadim)

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Крыму засветился российский артист, поп-король эстрады Филипп Киркоров с неизвестным мужчиной.

Отметим, что Киркоров приехал на полуостров, чтобы дать сольный концерт. Автомобиль, который перевозил концертное оборудование российского певца, попал в ДТП на трассе под Волгодонском по пути в Крым.

Ранее в Крыму в очередной раз побывал российский комик и шоумен Михаил Галустян.

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Читайте все новости по теме "Летний отдых" на OBOZREVATEL.

Темы
Летний отдых Аннексия Крыма
Персона
Вадим Олейник
Место
Украина Ялта
Теги
отдых Крым фотографии шоу-бизнес
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
сотни тысяч украинцев уже бобывали в Крыму в этом году, не только Олейник...
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