"Чего ты туда поперся?!" Украинский певец засветился за раскошным отдыхом в оккупированном Крыму

Украинский певец Вадим Олейник поехал на отдых в аннексированный Россией Крым.

Соответствующими фотографиями молодой артист, который ранее был участником дуэта "ДиО.фильмы", поделился на своей странице в Instagram.

Судя по отметкам геолокации, украинец побывал в Ялте. Там он отдыхал в отеле Mriya Resort & Spa.

Вадим Олейник instagram.com/oleynikvadim

Также певец посетил концертный Зал "Юбилейный", который находится в городе. Под этой фотографией он написал: "Приехал к другу на концерт!"

Олейник в Крыму instagram.com/oleynikvadim

Олейник в Крыму instagram.com/oleynikvadim

Олейник в Крыму instagram.com/oleynikvadim

Олейник в Крыму instagram.com/oleynikvadim

Олейник в Крыму instagram.com/oleynikvadim

Олейник в Крыму instagram.com/oleynikvadim

Олейник в Крыму instagram.com/oleynikvadim

Олейник в Крыму instagram.com/oleynikvadim

Олейник в Крыму instagram.com/oleynikvadim

Олейник в Крыму instagram.com/oleynikvadim

"Как там в Ялте, наших не бьют?" "Ты чего туда поперся?" – пишут пользователи сети под фото.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Отметим, в 2016 году Олейник рассказал, что он вместе со своей девушкой Анной Браженко попал под обстрел на въезде в аннексированный РФ полуостров. В оккупированную Ялту он отправился навестить родителей Анны.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Крыму засветился российский артист, поп-король эстрады Филипп Киркоров с неизвестным мужчиной.

Отметим, что Киркоров приехал на полуостров, чтобы дать сольный концерт. Автомобиль, который перевозил концертное оборудование российского певца, попал в ДТП на трассе под Волгодонском по пути в Крым.

Ранее в Крыму в очередной раз побывал российский комик и шоумен Михаил Галустян.

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