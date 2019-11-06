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6 ноября • обновлено в 18:04
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"Был звонок от нее": Малахов рассказал, как на него орала Пугачева

4.2т Читать материал на украинском

Популярный российский телеведущий Андрей Малахов впервые рассказал о конфликте с Максимом Галкиным.

В новом выпуске шоу "Осторожно, Собчак!" для YouTube, героем которой стал Малахов, скандальная ведущая Ксения Собчак не могла не затронуть тему вражды между двумя шоуменами.

Андрей Малахов и Максим Галкин

Андрей Малахов и Максим Галкин

Instagram

Новости
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Как известно, ссора началась еще несколько месяцев назад, когда издание, в котором Андрей является главным редактором, написало статью о том, что Пугачева и Галкин потратили свыше двух миллионов евро на покупку земли и строительство трехэтажного особняка на Кипре. Тогда Максим написал гневный пост, обвинив Малахова в распространении неправдивой информации.

Ксения Собчак и Андрей Малахов

Ксения Собчак и Андрей Малахов

кадр из видео

Впрочем, конфликт между двумя мужчинами до сих пор не исчерпан. Так, на вопрос Собчак: "Что тогда произошло у вас с Галкиным?", Андрей ответил:

"Так как я являюсь членом издательского дома и главным редактором журнала, контролировать каждую минуту, что пишет сайт, у меня нет возможности. И для журнала я в лучшем случае пишу разворот или колонку. А все думают, что я пытаюсь кого-то с кем-то рассорить. Якобы "Малахов не может простить, что Максим тоже занял его место в программе "Сегодня вечером", и теперь он делает свое расследование по поводу особняков или гражданства на Кипре".

Андрей Малахов

Андрей Малахов

кадр из видео

"Я думаю даже не Максим обиделся, а Алла Борисовна. Потому что до этого за полгода был звонок от нее, и практически через ее крик в мой адрес "Что происходит? Хватит уже писать!" Я даже не успел ничего ей обьяснить, потому что она бросила трубку", - вспоминает Малахов.

Алла Пугачева и Максим Галкин

Алла Пугачева и Максим Галкин

Инстаграм

После этого, по словам телеведущего, он пытался позвонить Пугачевой в Прощенное Воскресенье, но она весь день не брала трубку.

"Я думаю, что именно эта публикация (о Кипре) и стала последней каплей, когда она решила настроить и Макса. Потому что он таким образом поступил и, когда я ушел с "Первого". Тогда он выложил тоже сомнительный пост в Инстаграм...", - говорит Малахов.

"Был звонок от нее": Малахов рассказал, как на него орала Пугачева

СтарХит

Алла Пугачева и Максим Галкин

Алла Пугачева и Максим Галкин

Инстаграм

Как сообщал OBOZREVATEL,супруг российской примадонны Аллы Пугачевой, шоумен Максим Галкин пошутил о смерти "короля" эстрады Филиппа Киркорова.

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Персоны
Максим Галкин Андрей Малахов Алла Пугачева
Место
Россия
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