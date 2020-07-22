Бузову назвали "позором России" из-за поддержки геев: суть скандала

Бывший мэр столицы Ингушетии (Россия) Беслан Цечоев назвал телеведущую реалити "Дом-2" Ольгу Бузову позором страны за то, что она поддержала ЛГБТ-сообщество и однополые браки.

Такое заявление чиновник опубликовал на своей странице в Instagram. По его словам, высказывания звезды пренебрегают высокие моральные ценности, которые являются частью жизни всех народов России.

"Мне жаль, что я, будучи мэром Магаса, не выдворил ее из столицы нашей любимой Ингушетии, когда она приезжала сюда несколько лет назад. Считаю, что таким людям не место нигде в нашей стране", – отметил Цечоев.

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Напомним, 21 июля Бузова в своем Instagram-аккаунте привела в пример Петра Чайковского, Рудольфа Нуриева, Фредди Меркьюри и других, как доказательство того, что ЛГБТ-сообщество имеет полное право на существование.

"Я обожаю геев, лесбиянок и трансгендеров. Вы для меня прекрасные люди, которые заслуживают на такие же права, как я и все мы" – добавила телеведущая.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Бузова вышла пьяная в эфир реалити "Дом-2". Соведущий Андрей Черкасов и участники шоу сразу заметили неадекватное состояние звезды, но замечаний не сделали.