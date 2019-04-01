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"Будущий президент и королева": Полякова удивила неожиданным фото

2.6тЧитать материал на украинском

Украинская певица Оля Полякова удивила сеть неожиданным фото с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.

На своей странице в Instagram, она опубликовала снимок, на котором позирует в вечернем платье, которое оголяет ее стройную ногу, а рядом с ней стоит звезда "95 Квартала".

"Будущий президент и королева": Полякова удивила неожиданным фото

hochu.ua

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"В интересное время живем ,господа! Поздравляю", - написала Полякова.

Пользователям сети понравился снимок.

"Оля, а через пять лет не хочешь сама в президенты?", "В смешное время, я бы сказала", "Будущий президент и королева украинского шоубизнеса", - пишут в комментариях к фото.

"Будущий президент и королева": Полякова удивила неожиданным фото
"Будущий президент и королева": Полякова удивила неожиданным фото
"Будущий президент и королева": Полякова удивила неожиданным фото
"Будущий президент и королева": Полякова удивила неожиданным фото
"Будущий президент и королева": Полякова удивила неожиданным фото

Как сообщал OBOZREVATEL, российский актер Иван Охлобыстин вместе с актером Михаилом Пореченковым записали провокационное видео, в котором поддержали Зеленского. В ответ кандидат в президентом назвал их идиотами, добавив, что они могли пойти на провокацию ради денег.

Кто победит на "Голос країни" - читай в нашем Instagram.

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