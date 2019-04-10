"Будет третий кандидат": известный украинский комик взорвал сеть "преддебатным" видео

Популярный украинский комик Дядя Жора взорвал сеть ярким видео о выборах. В нем он сыграл роль кандидата в президенты Петра Ивановича Здуна.

Пользователям сети очень понравился ролик и они отметили, что проголосовали бы за юмориста. Видео Дядя Жора разместил на своей странице в Instagram.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

"Классно. Молодец лучшая кандидатура на выборах", "Вы лучше нынешних кандидатов", "Супер! Мой голос за вашего кандидата", "Если Дядя Жора пойдет в депутаты я за него проголосую", - пишут в сети.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинский шоумен, лидер "Студии Квартал 95" и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, как ему удается справляться с депрессией и смывать с себя "грязь и напряг".

Кто победит на "Голос країни" - читай в нашем Instagram.