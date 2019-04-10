"Будет третий кандидат": известный украинский комик взорвал сеть "преддебатным" видео

Популярный украинский комик Дядя Жора взорвал сеть ярким видео о выборах. В нем он сыграл роль кандидата в президенты Петра Ивановича Здуна.
Пользователям сети очень понравился ролик и они отметили, что проголосовали бы за юмориста. Видео Дядя Жора разместил на своей странице в Instagram.
Скриншот из видео
Скриншот из видео
Скриншот из видео
На дебатах будет третий кандидат !!!)) если пройдёт на стадион 😉😁😂 ещё один выпуск из Египта✅✅✅ напишите в коментах, какие вопросы Вы хотите задать или обсудить ...??? П.И.Здун задаст кому-то....))) #дядяжора #кандидат #ПИЗдун #наш #Петро ІвановичЗдун #президент #выборы #голосуй #здун
"Классно. Молодец лучшая кандидатура на выборах", "Вы лучше нынешних кандидатов", "Супер! Мой голос за вашего кандидата", "Если Дядя Жора пойдет в депутаты я за него проголосую", - пишут в сети.
Как ранее писал OBOZREVATEL, украинский шоумен, лидер "Студии Квартал 95" и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, как ему удается справляться с депрессией и смывать с себя "грязь и напряг".
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