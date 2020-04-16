Брежнева полностью оголила грудь в ванной: откровенное фото

Украинская певица Вера Брежнева, которая сейчас живет и работает в России, взбудоражила сеть откровенным фото, на котором показала голую грудь.

Пикантная фотография появилась на второй странице знаменитости в Instagram, где она делится полезными советами со своими поклонниками.

Вера Брежнева Instagram @vbdiary

Так, на снимке Брежнева сфотографировала себя в зеркале в ванной. В кадре 38-летняя певица позирует обнаженной, прикрыв голую грудь рукой.

Вера Брежнева Instagram @vbdiary

Примечательно, что Вера не часто радует своих поклонников горячими фотографиями, поэтому новый снимок вызвал ажиотаж в сети. Пользователи восхитились внешностью Брежневой и засыпали певицу комплиментами.

"Бомба фото", "Самое откровенное фото Веры", "Красота какая", "Какая красивая и миниатюрная", "Пошла жара", – писали в комментариях фанаты.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Вера Брежнева оказалась в центре внимания из-за нового фото, на котором у нее шесть пальцев на ноге.

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