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16 апреля • обновлено в 09:38
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Брежнева полностью оголила грудь в ванной: откровенное фото

7.4т
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Украинская певица Вера Брежнева, которая сейчас живет и работает в России, взбудоражила сеть откровенным фото, на котором показала голую грудь.

Пикантная фотография появилась на второй странице знаменитости в Instagram, где она делится полезными советами со своими поклонниками.

Вера Брежнева

Вера Брежнева

Instagram @vbdiary

Так, на снимке Брежнева сфотографировала себя в зеркале в ванной. В кадре 38-летняя певица позирует обнаженной, прикрыв голую грудь рукой.

Вера Брежнева

Вера Брежнева

Instagram @vbdiary

Примечательно, что Вера не часто радует своих поклонников горячими фотографиями, поэтому новый снимок вызвал ажиотаж в сети. Пользователи восхитились внешностью Брежневой и засыпали певицу комплиментами.

"Бомба фото", "Самое откровенное фото Веры", "Красота какая", "Какая красивая и миниатюрная", "Пошла жара", – писали в комментариях фанаты.

Брежнева полностью оголила грудь в ванной: откровенное фото
Брежнева полностью оголила грудь в ванной: откровенное фото
Брежнева полностью оголила грудь в ванной: откровенное фото
Брежнева полностью оголила грудь в ванной: откровенное фото
Брежнева полностью оголила грудь в ванной: откровенное фото
Брежнева полностью оголила грудь в ванной: откровенное фото

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Вера Брежнева оказалась в центре внимания из-за нового фото, на котором у нее шесть пальцев на ноге.

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Автор
Анна Михно
Персона
Вера Брежнева
Место
Украина
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Вася Дядя
Вася Дядя
Старушка уже не знает как привлечь к себе внимание. Всё. Поезд ушёл, носи свои старые списки.
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Andria Viktor
Andria Viktor
Не те уже сиськи,помятые временем.
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