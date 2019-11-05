Больше не одинок? Филиппа Киркорова застукали с эффектной блондинкой

Певец Филипп Киркоров отдохнул вместе с девушкой, с которой ему ранее уже приписывали роман.

Так, в прошлом году появились первые слухи о том, что сердце поп-короля больше не свободно: якобы Киркоров встречается с диджеем Екатериной Гусевой. Тогда предполагаемую пару нередко вместе видели на публике. Более того, девушка нашла общий язык с детьми певца. Однако роман так и не нашел официального подтверждения.

А на днях Филипп и Екатерина вновь были замечены вместе. Певец и диджей отдохнули в Баку. Совместным фото Гусева поделилась в Instagram.

Филипп Киркоров и Екатерина Гусева Instagram

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"Это были чудесные два дня в невероятной стране и потрясающем городе. Хочу сказать слова благодарности за возможность быть с вами и вашей семьей, это действительно очень ценно, потому что знаю как вы их любите. Вы — лучший папа", - подписала фото Екатерина, добавив смайлики в виде поцелуя.

Екатерина Гусева Instagram

Филипп Киркоров Instagram

В комментариях некоторые подписчики отметили, что Филипп и Екатерина похожи на семью. Правда, сами звезды пока что на догадки фанатов не отреагировали.

Instagram

Instagram

Ранее, Киркоров публично оконфузился на сцене: в сеть попало видео.

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