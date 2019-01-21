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"Больная страна": известный музыкальный критик из РФ оскорбил Украину

4.8тЧитать материал на украинском

Знаменитый российский музыкальный критик и экс-судья украинского шоу "Х-фактор" Сергей Соседов назвал Украину "больной страной" и посоветовал артистам из России отказаться от поездок в соседнее государство.

"Украина сейчас – больная страна. Я в Украине тоже запрещен, потому что у меня там был большой успех. А москаль, по мнению СБУ, не должен иметь огромного успеха. Поэтому меня убрали из шоу. Ввиду сложившейся ситуации наши артисты не должны ехать в Украину, я бы им советовал самим для себя поставить запрет на это", — сказал он в интервью "Собеседнику".

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Такую позицию он выразил, комментируя "появление" Филиппа Киркорова в прямом эфире "Х-фактор-9", которое якобы не понравилось украинскому зрителю. Тогда Андрей Данилко сам позвонил российскому артисту, чтобы уточнить, как он оценивает кавер его хита "Цвет настроения синий" в исполнении группы Duke Time.

Сергей Соседов

Сергей Соседов

СТБ

Как сообщал OBOZREVATEL, Соседов осудил слова латвийской певицы Лаймы Вайкуле про Крым и посоветовал всем артистам РФ или умалчивать о своих взглядах, или "идти до конца".

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Сергей Соседов
Место
Россия
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Фашистский концлагерь, с марширующими нацистами, отмечающих рождение военных преступников..
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Михайлов Александр, ПИЗДЕЖ с ПОНТАМИ русских ( имя прилагательное : Чьих будете? ) исходит из их рабской сущности. Народ никогда не знавший и не говоривший правды - народ рабов духовных... УБОГИЕ люди !
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
На роиси пид..сов нет?
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
Комментарии украинцев подтверждают все что написано в статье. Украина больная страна
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Сергеев Антон, паРАШНая Педерация ( Россия) занимает 1/9 ЧАСТЬ СУШИ ЗЕМЛИ... ЖОПА ЧЕЛОВЕКА занимает 1/9 ЧАСТЬ ТЕЛА... Россия - это вонючая ЖОПА ЗЕМЛИ, с ДЕРЬМОМ и с 80-90 млн ГЛИСТОВ !
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