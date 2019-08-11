"Боль, ужас и оцепенение": подруга умершей Вербер рассказала о последних часах ее жизни

Подруга умершей 6 августа Аллы Вербер Фаина Громова рассказала о последних часах жизни фэшн-директора ЦУМа.
Она призналась, что Вербер даже переводили в другую клинику, в надежде спасти, но врачи оказались бессильны, пишет "СтарХит".
"Это было как страшный, дурной сон. 5 августа мне позвонила дочь Аллы — Катя из госпиталя и сказала, что маме очень плохо. Я примчалась к ним. К утру следующего дня стало понятно, что она уходит от нас. Боль, ужас и оцепенение", — передает слова Громовой издание.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Вербер умерла 6 августа. Ее госпитализировали в больницу в Форте (Италия) 5 августа, а на следующий день она скончалась.
Скандальная российская телеведущая Ксения Собчак выяснила подробности о смерти фэшн-директора ЦУМа. Родственники Вербер сообщили журналистке о том, как бизнес-леди провела последний год. Так, Собчак написала, что женщину отвезли в больницу с диагнозом "сепсис", заражение крови.
Появилась версия, что Вербер, которая умерла в Италии, пять лет боролась с раком, но выздоровела.
Врач-онкогематолог Раиса Качанова сделала предположение, что бизнес-леди могла умереть из-за жары в Европе и непривычных физических нагрузок.
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