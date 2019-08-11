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"Боль, ужас и оцепенение": подруга умершей Вербер рассказала о последних часах ее жизни

2.2т Читать материал на украинском

Подруга умершей 6 августа Аллы Вербер Фаина Громова рассказала о последних часах жизни фэшн-директора ЦУМа.

Она призналась, что Вербер даже переводили в другую клинику, в надежде спасти, но врачи оказались бессильны, пишет "СтарХит".

"Боль, ужас и оцепенение": подруга умершей Вербер рассказала о последних часах ее жизни
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"Это было как страшный, дурной сон. 5 августа мне позвонила дочь Аллы — Катя из госпиталя и сказала, что маме очень плохо. Я примчалась к ним. К утру следующего дня стало понятно, что она уходит от нас. Боль, ужас и оцепенение", — передает слова Громовой издание.

"Боль, ужас и оцепенение": подруга умершей Вербер рассказала о последних часах ее жизни

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Персона
Алла Вербер
Место
Россия
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