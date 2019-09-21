"Богиня!" Седокова вызвала ажиотаж соблазнительным фото в купальнике

Украинская певица Анна Седокова, которая переехала и выступает в России, порадовала поклонников новым откровенным фото.
На своей странице в Instagram экс-солистка группы "ВИА Гра" обнародовала снимок в купальнике с леопардовым принтом и темных очках, сделанный во время отдыха на яхте.
Анна Седокова
instagram/annasedokova
В посте Седокова поделилась размышлениями о том, как найти идеального мужчину. "Для начала, его нужно самой придумать, продумать его с точностью до сантиметра", – написала она.
instagram/annasedokova
В комментариях пользовательницы сети поделились своим видением идеального избранника, а также сделали комплименты артистке. "Красивая", "Богиня!" "Какой купальник", – пишут подписчики.
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Отметим, Седокова часто радует фанатов откровенными снимками. Предлагаем посмотреть и на другие фото певицы, которые она публикует в Instagram:
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Седокова взволновала поклонников новость о том, что больна крапивницей. Однако буквально через пару дней показала себя во всей красе в купальнике у бассейна, успокоив фанатов.
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