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21 сентября • обновлено в 23:14
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"Богиня!" Седокова вызвала ажиотаж соблазнительным фото в купальнике

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Украинская певица Анна Седокова, которая переехала и выступает в России, порадовала поклонников новым откровенным фото.

На своей странице в Instagram экс-солистка группы "ВИА Гра" обнародовала снимок в купальнике с леопардовым принтом и темных очках, сделанный во время отдыха на яхте.

Анна Седокова

Анна Седокова

instagram/annasedokova

В посте Седокова поделилась размышлениями о том, как найти идеального мужчину. "Для начала, его нужно самой придумать, продумать его с точностью до сантиметра", – написала она.

Новости
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"Богиня!" Седокова вызвала ажиотаж соблазнительным фото в купальнике

instagram/annasedokova

В комментариях пользовательницы сети поделились своим видением идеального избранника, а также сделали комплименты артистке. "Красивая", "Богиня!" "Какой купальник", – пишут подписчики.

"Богиня!" Седокова вызвала ажиотаж соблазнительным фото в купальнике

Скриншот

"Богиня!" Седокова вызвала ажиотаж соблазнительным фото в купальнике

Скриншот

"Богиня!" Седокова вызвала ажиотаж соблазнительным фото в купальнике

Скриншот

"Богиня!" Седокова вызвала ажиотаж соблазнительным фото в купальнике

Скриншот

"Богиня!" Седокова вызвала ажиотаж соблазнительным фото в купальнике

Скриншот

Отметим, Седокова часто радует фанатов откровенными снимками. Предлагаем посмотреть и на другие фото певицы, которые она публикует в Instagram:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Седокова взволновала поклонников новость о том, что больна крапивницей. Однако буквально через пару дней показала себя во всей красе в купальнике у бассейна, успокоив фанатов.

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Персона
Анна Седокова
Теги
Красота шоу-бизнес Instagram фотографии
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