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17 марта • обновлено в 04:35
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Блогеры облизывают унитазы против коронавируса: в сети запустили странный флешмоб

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В социальных сетях блогеры запустили нелепый флешмоб против бушующего в мире коронавируса – они облизывают сиденья унитазов в самолетах и записывают себя на видео.

Первый ролик с облизыванием унитаза в самолете опубликовала на сервисе TikTok пользовательница под ником Avalouiise (чтобы просмотреть, доскролльте до конца новости).

Девушка, запустившая странный флешмоб против коронавируса

Девушка, запустившая странный флешмоб против коронавируса

Позже девушка удалила видео из своего профиля, но его разместили другие пользователи в соцсети Twitter. В сумме оно набрало более 12 миллионов просмотров.

Позже подобные ролики начали выкладывать и другие пользователи, подписывая их "сoronavirus challenge".

Отметим, девушка, запустившая странный флешмоб объяснила, что тщательно продезинфицировала сиденье туалета, перед тем, как облизывать его. Кроме того, ее близкий друг рассказал, что ролик был снят в частном самолете девушки, и добавил, что ее все равно занесли в список лиц, не допущенных к полетам.

Ролики из "сoronavirus challenge":

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ряде городов Италии люди, вынужденные сидеть дома по причине карантина из-за коронавируса, запустили жизнеутверждающий музыкальный флешмоб "Звук" и пели песни из окон своих балконов.

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Автор
Ева Романова
Тема
Коронавирус
Тег
флешмоб
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