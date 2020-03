Блогеры облизывают унитазы против коронавируса: в сети запустили странный флешмоб

В социальных сетях блогеры запустили нелепый флешмоб против бушующего в мире коронавируса – они облизывают сиденья унитазов в самолетах и записывают себя на видео.

Первый ролик с облизыванием унитаза в самолете опубликовала на сервисе TikTok пользовательница под ником Avalouiise (чтобы просмотреть, доскролльте до конца новости).

Позже девушка удалила видео из своего профиля, но его разместили другие пользователи в соцсети Twitter. В сумме оно набрало более 12 миллионов просмотров.

Позже подобные ролики начали выкладывать и другие пользователи, подписывая их "сoronavirus challenge".

Отметим, девушка, запустившая странный флешмоб объяснила, что тщательно продезинфицировала сиденье туалета, перед тем, как облизывать его. Кроме того, ее близкий друг рассказал, что ролик был снят в частном самолете девушки, и добавил, что ее все равно занесли в список лиц, не допущенных к полетам.

Y’all participating in the new Corona Challenge? This is on a plane btw... pic.twitter.com/w1XwVRZd87