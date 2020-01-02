"Благодарит за молитвы": Заворотнюк впервые за долгое время обратилась к поклонникам

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая больна раком, впервые за долгое время обратилась к своим поклонникам.
На официальной странице артистки в Instagram был опубликован трогательный пост.
Анастасия Заворотнюк
Instagram @a_zavorotnyuk
В сообщении Заворотнюк через своих близких поблагодарила поклонников за поддержку:
"Всем вам Настя передает огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите. Всего самого лучшего вам и вашим близким! Большое спасибо всем", – говорится в сообщении.
Трогательную публикацию сопровождал снимок Анастасии с мужем Петром Чернышевым и маленькой дочкой Милой.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.
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