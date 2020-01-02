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2 января • обновлено в 08:54
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"Благодарит за молитвы": Заворотнюк впервые за долгое время обратилась к поклонникам

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Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая больна раком, впервые за долгое время обратилась к своим поклонникам.

На официальной странице артистки в Instagram был опубликован трогательный пост.

Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк

Instagram @a_zavorotnyuk

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В сообщении Заворотнюк через своих близких поблагодарила поклонников за поддержку:

"Всем вам Настя передает огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите. Всего самого лучшего вам и вашим близким! Большое спасибо всем", говорится в сообщении.

Трогательную публикацию сопровождал снимок Анастасии с мужем Петром Чернышевым и маленькой дочкой Милой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Анна Михно
Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
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