Билык, Джамала, Цибульская и другие: как выглядят мамы украинских звезд

В воскресенье, 10 мая, в Украине отмечают День матери. Многие знаменитости уже успели трогательно поздравить своих родных в соцсетях.
OBOZREVATEL собрал подборку фотографии украинских звезд с их мамами, которыми они поделились в честь праздника.
Ирина Билык с мамой
"В этот прекрасный праздник у моей мамы ещё и день рождения! Любите и цените своих матерей! С Днем матери поздравляю всех прекрасных мамочек!" – написала Билык.
Джамала с мамой
"Самый родной, близкий, наиболее ранимый человек на свете – это мама. Мама прощает все. Лучший друг, строгий критик, ласковая, самая лучшая!" – написала певица.
Оля Цибульская с мамой
"Люблю и благодарю за все. Ты супер мама, хочу быть похожей на тебя", – написала Цибульская.
Яку 1 річ твоя мама робить крутіше за всіх?♥️⠀ ⠀ Я була наймодніша на дискотеці. В в’язаних модних жилетках, міні-спідниці в смужку, блузі з пагонами. Вся тусовка маленького містечка і заморські кавалери дивувались як і де в 90-тих можна було так одягатись. А це все - ⠀ ⠀ .. моя Мама. Яка робила мені мейк, крутила модні зачіски і перешивала на мене всі свої речі. Розпустити своє, щоб сплести дітям це точно про тебе, Мам❤️⠀ ⠀ Люблю і дякую за все. Ти СУПЕР Мама, хочу бути схожою на тебе💋❤️⠀ ⠀ #деньматері #деньматери #mothersday #iloveyoumom #мама
Никита Добринын с мамой
"Огромное спасибо, мам, что не только решила в то непростое время родить меня, но и столько мудрости подарила мне в этой жизни. Если я знаю, что такое любовь, то это благодаря тебе", – написал телеведущий.
Могу назвать себя счастливчиком, меня окружают красивые и самые заботливые женщины: моя будущая жена Даша и мама Елена Николаевна. Обе невероятные❤️. Огромное спасибо, мам, что не только решила в то непростое время родить меня, но и столько мудрости подарила мне в этой жизни. Если я знаю, что такое любовь, то это благодаря тебе, мам.
Тоня Матвиенко с мамой
"Поздравляю всех мам с днем матери! Самая дорогая в мире", – написала Тоня.
Виктория Смеюха с мамой
"Мама, милая, родная! Поздравляю тебя! Ты лучшая мама в мире! Я благодарна тебе за теплоту и доброту – они ежедневно согревают меня", – написала певица.
Мама, милая, родная! 😍❤️ Поздравляю тебя 🎉🎊🎈, ты лучшая мама в мире😃! Я благодарна тебе за теплоту и доброту – они ежедневно согревают меня 🥰 и за то, продолжаешь сохранять семейный очаг сейчас👨👩👧👧. Ты всегда при любой возможности старалась порадовать меня и с оптимизмом смотрела на мир🌏. Я этому научилась у тебя и оптимизм не раз выручал меня в трудную минуту😇. Мне повезло, что даже взрослую дочь💃🏻, ты стараешься оберегать и помнишь, что я всё равно нуждаюсь в твоей любви❤️🥰 – она окрыляет меня👼🙏😘
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