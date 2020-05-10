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10 мая • обновлено в 13:21
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Билык, Джамала, Цибульская и другие: как выглядят мамы украинских звезд

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В воскресенье, 10 мая, в Украине отмечают День матери. Многие знаменитости уже успели трогательно поздравить своих родных в соцсетях.

OBOZREVATEL собрал подборку фотографии украинских звезд с их мамами, которыми они поделились в честь праздника.

Ирина Билык с мамой

"В этот прекрасный праздник у моей мамы ещё и день рождения! Любите и цените своих матерей! С Днем матери поздравляю всех прекрасных мамочек!" – написала Билык.

Джамала с мамой

"Самый родной, близкий, наиболее ранимый человек на свете – это мама. Мама прощает все. Лучший друг, строгий критик, ласковая, самая лучшая!" – написала певица.

Оля Цибульская с мамой

"Люблю и благодарю за все. Ты супер мама, хочу быть похожей на тебя", – написала Цибульская.

Яку 1 річ твоя мама робить крутіше за всіх?♥️⠀ ⠀ Я була наймодніша на дискотеці. В в’язаних модних жилетках, міні-спідниці в смужку, блузі з пагонами. Вся тусовка маленького містечка і заморські кавалери дивувались як і де в 90-тих можна було так одягатись. А це все - ⠀ ⠀ .. моя Мама. Яка робила мені мейк, крутила модні зачіски і перешивала на мене всі свої речі. Розпустити своє, щоб сплести дітям це точно про тебе, Мам❤️⠀ ⠀ Люблю і дякую за все. Ти СУПЕР Мама, хочу бути схожою на тебе💋❤️⠀ ⠀ #деньматері #деньматери #mothersday #iloveyoumom #мама

Публикация от Оля Цибульська (@cybulskaya)

Никита Добринын с мамой

"Огромное спасибо, мам, что не только решила в то непростое время родить меня, но и столько мудрости подарила мне в этой жизни. Если я знаю, что такое любовь, то это благодаря тебе", – написал телеведущий.

Тоня Матвиенко с мамой

"Поздравляю всех мам с днем ​​матери! Самая дорогая в мире", – написала Тоня.

Виктория Смеюха с мамой

"Мама, милая, родная! Поздравляю тебя! Ты лучшая мама в мире! Я благодарна тебе за теплоту и доброту – они ежедневно согревают меня", – написала певица.

Мама, милая, родная! 😍❤️ Поздравляю тебя 🎉🎊🎈, ты лучшая мама в мире😃! Я благодарна тебе за теплоту и доброту – они ежедневно согревают меня 🥰 и за то, продолжаешь сохранять семейный очаг сейчас👨‍👩‍👧‍👧. Ты всегда при любой возможности старалась порадовать меня и с оптимизмом смотрела на мир🌏. Я этому научилась у тебя и оптимизм не раз выручал меня в трудную минуту😇. Мне повезло, что даже взрослую дочь💃🏻, ты стараешься оберегать и помнишь, что я всё равно нуждаюсь в твоей любви❤️🥰 – она окрыляет меня👼🙏😘

Публикация от ВИКТОРИЯ Смеюха неАнгелы❤️🎤. (@vikanablack)

Ранее OBOZREVATEL опубликовал лучшие поздравления с Днем матери в стихах и прозе, красивые открытки и оригинальные видео.

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Автор
Кристина Долматова
Персоны
Ирина Билык Джамала Оля Цибульская Никита Добрынин Тоня Матвиенко
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес шоу
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