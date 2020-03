Феномен мировой поп-культуры, певица Билли Айлиш показала видео во время своего концерта, на котором снимает свою одежду.

Таким образом артистка выступила против бодишейминга и травли женщин. Провокативное видео Айлиш опубликовано на YouTube (смотрите в конце новости).

Билли Айлиш SM News

Во время концерта в Майами зрители увидели двухминутный ролик перед песней "All the Good Girls Go To Hell" ("Все хорошие девочки идут в ад" – Ред).

На видео Билли снимает с себя одежду, оставаясь в одном бюстгальтере, а затем символически утопает в вязкой черной жидкости.

Билли Айлиш разделась на видео YouTube (скриншот)

Параллельно с видео транслировался монолог певицы, в котором она говорила о предрассудках людей в отношении нее.

"Вы хотите, чтобы я была меньше? Слабее? Выше? Хотите, чтобы я была тихой? Мои плечи провоцируют вас? А моя грудь? Живот? Бедра? Тело, в котором я родилась – не то, чего вы хотели? Если я ношу то, в чем мне комфортно, то я не женщина. Если раздеваюсь, то шл*ха. Хотя вы никогда не видели моего тела, вы все судите и судите меня за него", – высказалась Айлиш.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Билли Айлиш стала главной победительницей премии "Грэмми", которая прошла в ночь на 27 января в Лос-Анджелесе.

