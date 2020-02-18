Бил и унижал детей: звезда "Шерлока" сделал вопиющее признание

Известный британский актер и звезда сериала "Шерлок" Мартин Фриман признался, что применял к своим детям – сыну Джо и дочери Грейс – физические и моральные наказания.

Об этом актер рассказал в интервью изданию The Sunday Times.

Мартин Фриман Getty

Так, Мартин признался, что когда 14-летний Джо и 11-летняя Грейс были младше, он не всегда мог себя сдерживать:

"Одно из правил гласит: не бить своих детей и не называть их маленькими подонками. Но, знаете, я делал и то, и другое. Знаю, что не должен был так поступать. И не горжусь этим. Я отшлепал их дважды, а маленькими подонками называл больше двух раз. Хотел, чтобы они поняли. К тому же был слишком нетерпелив и находился на пределе своих сил… Я всегда открыто говорил о своих отцовских недостатках. Не уверен, что кричу больше, чем другие люди, но уж точно чаще в этом признаюсь".

Мартин Фриман Getty

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