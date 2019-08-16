"Безумие! Ничего не меняется!" Лолита жестко раскритиковала Зеленского

Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская жестко раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского из-за Таисии Повалий.

Повалий, после скандала, который разгорелся вокруг ее концерта в Киеве, на своей странице в социальной сети Instagram описала сложившуюся ситуацию и призвала поклонников "сказать свое слово против лжи и несправедливости".

Лолита Милявская в комментариях заявила, что с приходом нового президента ничего не поменялось.

"Господи... Когда закончится безумие, которое делит людей на "красных и белых". Ничего не меняется с приходом нового президента, а жаль. Все верили", - написала певица.

Как ранее писал OBOZREVATEL, продюсер и муж певицы Таисии Повалий Игорь Лихута рассказал о ее грядущем выступлении в Киеве, которое должно было состояться в честь 55-летия артистки. О своем концерте она сообщила в конце июля, но на днях директор Дворца "Украина" Роман Недзельский заявил, что выступление является спланированной провокацией.

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