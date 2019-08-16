"Безумие! Ничего не меняется!" Лолита жестко раскритиковала Зеленского

Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская жестко раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского из-за Таисии Повалий.
Повалий, после скандала, который разгорелся вокруг ее концерта в Киеве, на своей странице в социальной сети Instagram описала сложившуюся ситуацию и призвала поклонников "сказать свое слово против лжи и несправедливости".
‼‼‼‼‼‼‼‼‼‼‼‼‼‼‼‼‼‼ Горячо любимые ПОКЛОННИКИ МОЕГО ТВОРЧЕСТВА!!! Я обращаюсь к ВАМ! Мне сейчас очень нужна ВАША ВЕРА и ВАША ЛЮБОВЬ!!! Ситуация с концертным залом "Украина" получила огласку, и мы уже дали интервью с пояснениями! От них я услышала фразу "ЛЮДИ НЕ ПОЙМУТ ВАШЕГО РЕШЕНИЯ ДАТЬ КОНЦЕРТ", они назвали его ЗАРАНЕЕ СПЛАНИРОВАННОЙ ПРОВОКАЦИЕЙ!!!! Так случилось, что в Нашей Стране кто угодно, только не ВЫ, в праве решать, петь мне ДЛЯ ВАС или нет!!! В связи с этим я очень ПРОШУ ВСЕХ, кто любит и ценит мое творчество, всех тех, кто готов прийти на мой ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ и хочет, чтобы я продолжала НЕСТИ СВЕТ и ПЕТЬ ДЛЯ ВАС, поставить свой ЛАЙК под данным постом в знак ЛЮБВИ и ВЕРЫ в меня!!! Я прошу ВАС, МОИ ИСКРЕННИЕ И ЧИСТЫЕ ПОКЛОННИКИ, сказать своё слово против Лжи и Несправедливости!!! Давайте #СДЕЛАЕМЭТОВМЕСТЕ !!! Всегда искренне Ваша, Таисия Повалий! #сделаемэтовместе #таисияповалий #повалий
Лолита Милявская в комментариях заявила, что с приходом нового президента ничего не поменялось.
"Господи... Когда закончится безумие, которое делит людей на "красных и белых". Ничего не меняется с приходом нового президента, а жаль. Все верили", - написала певица.
Как ранее писал OBOZREVATEL, продюсер и муж певицы Таисии Повалий Игорь Лихута рассказал о ее грядущем выступлении в Киеве, которое должно было состояться в честь 55-летия артистки. О своем концерте она сообщила в конце июля, но на днях директор Дворца "Украина" Роман Недзельский заявил, что выступление является спланированной провокацией.
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