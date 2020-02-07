"Без трусов сидит": Седокову разгромили из-за откровенного фото

Украинская певица Анна Седокова, которая сейчас живет и работает в России, нарвалась на критику из-за откровенного фото.

Так, пикантный снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

Анна Седокова Instagram @annasedokova

На фотографии Седокова позирует лишь в одном коротком черном топе. При этом, на певице не надеты трусы.

Примечательно, что откровенный снимок вызвал бурную реакцию среди поклонников звезды. Многие подписчики раскритиковали фото Анны:

"Мать троих детей и без трусов!", "Ужас какой-то", "Аня, ты забыла одеться?", "Тело меняется, а голова глупеет...", "Трусы где потеряла? Я в шоке".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Седокова поделилась с поклонниками пикантным снимком. Однако его сразу же раскритиковали в сети. На фото певица позировала в БДСМ-наряде и с плеткой в руках.

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