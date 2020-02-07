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7 февраля • обновлено в 09:51
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"Без трусов сидит": Седокову разгромили из-за откровенного фото

14т
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Украинская певица Анна Седокова, которая сейчас живет и работает в России, нарвалась на критику из-за откровенного фото.

Так, пикантный снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

Анна Седокова

Анна Седокова

Instagram @annasedokova

Новости
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На фотографии Седокова позирует лишь в одном коротком черном топе. При этом, на певице не надеты трусы.

Примечательно, что откровенный снимок вызвал бурную реакцию среди поклонников звезды. Многие подписчики раскритиковали фото Анны:

"Мать троих детей и без трусов!", "Ужас какой-то", "Аня, ты забыла одеться?", "Тело меняется, а голова глупеет...", "Трусы где потеряла? Я в шоке".

"Без трусов сидит": Седокову разгромили из-за откровенного фото
"Без трусов сидит": Седокову разгромили из-за откровенного фото
"Без трусов сидит": Седокову разгромили из-за откровенного фото
"Без трусов сидит": Седокову разгромили из-за откровенного фото
"Без трусов сидит": Седокову разгромили из-за откровенного фото
"Без трусов сидит": Седокову разгромили из-за откровенного фото
"Без трусов сидит": Седокову разгромили из-за откровенного фото
"Без трусов сидит": Седокову разгромили из-за откровенного фото
"Без трусов сидит": Седокову разгромили из-за откровенного фото
"Без трусов сидит": Седокову разгромили из-за откровенного фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Седокова поделилась с поклонниками пикантным снимком. Однако его сразу же раскритиковали в сети. На фото певица позировала в БДСМ-наряде и с плеткой в руках.

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Автор
Анна Михно
Персона
Анна Седокова
Место
Украина
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Комментарии
33
18
Смешно
2
Интересно
1
Печально
11
Трэш
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Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
Интересно, что эти "недо-моралисты" увидели запретного на этом снимке? Вполне приличный легальный снимок красивого тела! Кому на этом снимке нужны трусики - пусть себе дорисует. Чернь! Сходите в музеи, научитесь любоваться красотой обнаженного женского тела, а потом рассуждайте.
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Казбеков Зубег
Казбеков Зубег
Вот по этому она мать троих детей,а вы утырки одного настрогать не способны.
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