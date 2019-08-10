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Без Мурата? Стало известно, как живет жгучая брюнетка, разбившая семью Ани Лорак

2.6т Читать материал на украинском

От бывшего мужа украинской певицы Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу ушла молодая пассия, модель Яна Беляева. Именно эта девушка стала причиной того, что семья знаменитости распалась.

Как стало известно, Беляева закрутила роман с новым парнем. В связи с этим OBOZREVATEL решил поподробнее рассказать, как и с кем сейчас живет "разлучница". Напомним, что год назад мужа Ани Лорак застукали на измене с Беляевой в одном из ночных клубов Киева.

Без Мурата? Стало известно, как живет жгучая брюнетка, разбившая семью Ани Лорак

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу

Фото из Instagram

Без Мурата? Стало известно, как живет жгучая брюнетка, разбившая семью Ани Лорак

Яна Беляева

Фото из Instagram

Новости
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Роман Яны Беляевой и Мурата Налчаджиоглу не получил продолжение. Даже после того, как турецкий бизнесмен развелся с опальной певицей, Яна ушла к другому. Отметим, что о новом бойфренде модели стало известно из ее соцсетей — там она опубликовала их совместные фото. Судя по всему, пара встречается не так давно, но проводит много времени вместе и успела уже слетать на отдых в Норвегию.

Без Мурата? Стало известно, как живет жгучая брюнетка, разбившая семью Ани Лорак

Яна Беляева

Фото из Instagram

"Можно подумать, что я набрала 4 чемодана купальников, но нет! Это все теплые вещи, мы летим в Норвегию. Казалось бы, в июле логичней полететь на Миконос, но это не про нас", — писала Беляева в своем Instagram.

Без Мурата? Стало известно, как живет жгучая брюнетка, разбившая семью Ани Лорак

Яна Беляева c парнем

Фото из Instagram

Также девушка недавно отдыхала вместе с новым избранником в Турции. Отметим, что Беляева пока не рассказывает кто он и чем занимается. На совместных фото она закрывает лицо парня смайликом.

Без Мурата? Стало известно, как живет жгучая брюнетка, разбившая семью Ани Лорак

Яна Беляева с парнем

Фото из Instagram

Без Мурата? Стало известно, как живет жгучая брюнетка, разбившая семью Ани Лорак

Яна Беляева с парнем

Фото из Instagram

Без Мурата? Стало известно, как живет жгучая брюнетка, разбившая семью Ани Лорак

Яна Беляева с парнем

Фото из Instagram

Без Мурата? Стало известно, как живет жгучая брюнетка, разбившая семью Ани Лорак

Яна Беляева с парнем

Фото из Instagram

Судя по социальным сетям Беляевой, пара на отдыхах развлекается в дорогих отелях. Также они летали на частных самолетах.

Без Мурата? Стало известно, как живет жгучая брюнетка, разбившая семью Ани Лорак

Яна Беляева

Фото из Instagram

Без Мурата? Стало известно, как живет жгучая брюнетка, разбившая семью Ани Лорак

Яна Беляева

Фото из Instagram

Без Мурата? Стало известно, как живет жгучая брюнетка, разбившая семью Ани Лорак

Яна Беляева

Фото из Instagram

Без Мурата? Стало известно, как живет жгучая брюнетка, разбившая семью Ани Лорак

Яна Беляева

Фото из Instagram

Без Мурата? Стало известно, как живет жгучая брюнетка, разбившая семью Ани Лорак

Яна Беляева

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу
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