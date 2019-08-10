Без Мурата? Стало известно, как живет жгучая брюнетка, разбившая семью Ани Лорак

От бывшего мужа украинской певицы Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу ушла молодая пассия, модель Яна Беляева. Именно эта девушка стала причиной того, что семья знаменитости распалась.

Как стало известно, Беляева закрутила роман с новым парнем. В связи с этим OBOZREVATEL решил поподробнее рассказать, как и с кем сейчас живет "разлучница". Напомним, что год назад мужа Ани Лорак застукали на измене с Беляевой в одном из ночных клубов Киева.

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу Фото из Instagram

Яна Беляева Фото из Instagram

Роман Яны Беляевой и Мурата Налчаджиоглу не получил продолжение. Даже после того, как турецкий бизнесмен развелся с опальной певицей, Яна ушла к другому. Отметим, что о новом бойфренде модели стало известно из ее соцсетей — там она опубликовала их совместные фото. Судя по всему, пара встречается не так давно, но проводит много времени вместе и успела уже слетать на отдых в Норвегию.

Яна Беляева Фото из Instagram

"Можно подумать, что я набрала 4 чемодана купальников, но нет! Это все теплые вещи, мы летим в Норвегию. Казалось бы, в июле логичней полететь на Миконос, но это не про нас", — писала Беляева в своем Instagram.

Яна Беляева c парнем Фото из Instagram

Также девушка недавно отдыхала вместе с новым избранником в Турции. Отметим, что Беляева пока не рассказывает кто он и чем занимается. На совместных фото она закрывает лицо парня смайликом.

Яна Беляева с парнем Фото из Instagram

Яна Беляева с парнем Фото из Instagram

Яна Беляева с парнем Фото из Instagram

Яна Беляева с парнем Фото из Instagram

Судя по социальным сетям Беляевой, пара на отдыхах развлекается в дорогих отелях. Также они летали на частных самолетах.

Яна Беляева Фото из Instagram

Яна Беляева Фото из Instagram

Яна Беляева Фото из Instagram

Яна Беляева Фото из Instagram

Яна Беляева Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL:

Предполагаемая любовница Мурата Яна всячески отрицала свою связь с мужчиной, но подтвердила, что знакома с ним несколько лет.

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