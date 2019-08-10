Без Мурата? Стало известно, как живет жгучая брюнетка, разбившая семью Ани Лорак

От бывшего мужа украинской певицы Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу ушла молодая пассия, модель Яна Беляева. Именно эта девушка стала причиной того, что семья знаменитости распалась.
Как стало известно, Беляева закрутила роман с новым парнем. В связи с этим OBOZREVATEL решил поподробнее рассказать, как и с кем сейчас живет "разлучница". Напомним, что год назад мужа Ани Лорак застукали на измене с Беляевой в одном из ночных клубов Киева.
Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу
Фото из Instagram
Яна Беляева
Фото из Instagram
Роман Яны Беляевой и Мурата Налчаджиоглу не получил продолжение. Даже после того, как турецкий бизнесмен развелся с опальной певицей, Яна ушла к другому. Отметим, что о новом бойфренде модели стало известно из ее соцсетей — там она опубликовала их совместные фото. Судя по всему, пара встречается не так давно, но проводит много времени вместе и успела уже слетать на отдых в Норвегию.
Яна Беляева
Фото из Instagram
"Можно подумать, что я набрала 4 чемодана купальников, но нет! Это все теплые вещи, мы летим в Норвегию. Казалось бы, в июле логичней полететь на Миконос, но это не про нас", — писала Беляева в своем Instagram.
Яна Беляева c парнем
Фото из Instagram
Также девушка недавно отдыхала вместе с новым избранником в Турции. Отметим, что Беляева пока не рассказывает кто он и чем занимается. На совместных фото она закрывает лицо парня смайликом.
Яна Беляева с парнем
Фото из Instagram
Яна Беляева с парнем
Фото из Instagram
Яна Беляева с парнем
Фото из Instagram
Яна Беляева с парнем
Фото из Instagram
Судя по социальным сетям Беляевой, пара на отдыхах развлекается в дорогих отелях. Также они летали на частных самолетах.
Яна Беляева
Фото из Instagram
Яна Беляева
Фото из Instagram
Яна Беляева
Фото из Instagram
Яна Беляева
Фото из Instagram
Яна Беляева
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 января Ани Лорак официально развелась с мужем Муратом Налчаджиоглу, с которым прожила в браке почти 10 лет.
Причиной разрыва отношений стала измена Мурата, которая попала на видео с молодой моделью Яной Беляевой.
Предполагаемая любовница Мурата Яна всячески отрицала свою связь с мужчиной, но подтвердила, что знакома с ним несколько лет.
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