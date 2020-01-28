Без макияжа и с неухоженными волосами: Серябкина удивила неряшливым видом на новом фото

Российская певица и экс-участница группы Serebro Ольга Серябкина удивила внешним видом на свежем снимке.
Так, фотографией артистки поделилось издание СтарХит.
Ольга Серябкина
Instagram @seryabkina
В кадре Ольга появилась без косметики и с неухоженными волосами. Как пишет издание, поклонники с трудом узнали Серябкину на новом фото.
Ольга Серябкина без макияжа
СтарХит
Не исключено, что перемены во внешнем виде связаны с болезнью артистки. Как сообщает издание, недавно певица пожаловалась на серьезную простуду, с которой не могла справиться полторы недели.
Ольга Серябкина
Instagram @seryabkina
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Серябкина озадачила поклонников располневшей фигурой в прозрачном платье, сквозь которое были видны ее трусики.
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