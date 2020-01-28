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28 января • обновлено в 12:31
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Без макияжа и с неухоженными волосами: Серябкина удивила неряшливым видом на новом фото

1.3т
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Российская певица и экс-участница группы Serebro Ольга Серябкина удивила внешним видом на свежем снимке.

Так, фотографией артистки поделилось издание СтарХит.

Ольга Серябкина

Ольга Серябкина

Instagram @seryabkina

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"Секси, возбуждает": голая Серябкина завела поклонников пикантным фото

В кадре Ольга появилась без косметики и с неухоженными волосами. Как пишет издание, поклонники с трудом узнали Серябкину на новом фото.

Ольга Серябкина без макияжа

Ольга Серябкина без макияжа

СтарХит

Не исключено, что перемены во внешнем виде связаны с болезнью артистки. Как сообщает издание, недавно певица пожаловалась на серьезную простуду, с которой не могла справиться полторы недели.

Ольга Серябкина

Ольга Серябкина

Instagram @seryabkina

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Серябкина озадачила поклонников располневшей фигурой в прозрачном платье, сквозь которое были видны ее трусики.

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Автор
Анна Михно
Персона
Ольга Серябкина
Место
Россия
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