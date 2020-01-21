"Бесстыдница! Штраф – 100 миллионов": в Госдуме решили наказать Водонаеву за скандальный пост

Спикер Госдумы Вячеслав Володин резко высказался о посте экс-участницы "Дом-2" Алены Водонаевой в Instagram о материнском капитале.

Так, как передает КП, в ходе пленарного заседания Володин предложил оштрафовать знаменитость на 100 миллионов.

Алена Водонаева Instagram @alenavodonaeva

"Мимо хамства проходить нельзя: она оскорбила людей, наших граждан, причем еще присвоив им определенный статус. Бесстыдница! В этом случае штраф – 100 миллионов. Пускай платит. В следующий раз говорить не будет. Быдло", – сказал спикер Госдумы.

"Мы с вами закон приняли, где должны наказывать тех, кто оскорбляет граждан нашей страны, а это оскорбление граждан нашей страны", – добавил Володин.

Алена Водонаева Instagram @alenavodonaeva

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Алена Водонаева опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором прокомментировала послание президента России Владимира Путина. В частности, звезда заявила, что ради материнского капитала "отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать".

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