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21 января • обновлено в 16:09
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"Бесстыдница! Штраф – 100 миллионов": в Госдуме решили наказать Водонаеву за скандальный пост

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин резко высказался о посте экс-участницы "Дом-2" Алены Водонаевой в Instagram о материнском капитале.

Так, как передает КП, в ходе пленарного заседания Володин предложил оштрафовать знаменитость на 100 миллионов.

Алена Водонаева

Алена Водонаева

Instagram @alenavodonaeva

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"Мимо хамства проходить нельзя: она оскорбила людей, наших граждан, причем еще присвоив им определенный статус. Бесстыдница! В этом случае штраф – 100 миллионов. Пускай платит. В следующий раз говорить не будет. Быдло", – сказал спикер Госдумы.

"Мы с вами закон приняли, где должны наказывать тех, кто оскорбляет граждан нашей страны, а это оскорбление граждан нашей страны", – добавил Володин.

Алена Водонаева

Алена Водонаева

Instagram @alenavodonaeva

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Алена Водонаева опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором прокомментировала послание президента России Владимира Путина. В частности, звезда заявила, что ради материнского капитала "отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать".

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Автор
Анна Михно
Персона
Алена Водонаева
Место
Россия
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Пети Moщи
Пети Moщи
Какое лошадиное ипало
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Пети Moщи
Пети Moщи
Какое лошадиное ипло
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Куни Чан
Куни Чан
Млять наказали бы и народ только за, но глупая либирастня и запад вой подымят
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