"Бессовестная, как ты могла!" Пугачева жестко наехала на Собчак

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева резко отчитала телеведущую Ксения Собчак за неуместную иронию над Филиппом Киркоровым.

Об этом рассказал в беседе с изданием "Дни.ру" музыкальный критик Сергей Соседов. Так, по его словам, история произошла в середине нулевых на конкурсе молодых исполнителей "Новая волна" в Юрмале. Тогда ведущей одного из дней была Собчак, а Пугачева приехала туда в качестве гостьи.

"Ксения Собчак объявляла артистов в свойственной себе иронично-саркастичной манере. Например, Киркорова представила как "короля, который уже не тот", или что-то в этом роде. Зал улыбался. Казалось, все довольны", — рассказал Соседов.

Сергей Соседов Фото: star.korupciya.com

Ксения Собчак и Алла Пугачева

Также критик добавил, что после концерта он оказался за кулисами зала "Дзинтари" и увидел, как Алла Борисовна "кого-то распекает".

"Примадонна кричала: "Как ты могла такое брякнуть?! Бессовестная! Кто тебе дал право так о нем отзываться? Да тебе до Киркорова расти и расти! Ты знаешь, как он вкалывает, как работает?!", — поделился Соседов.

Алла Пугачева, Филипп Киркоров и Ксения Собчак

Кроме того, он отметил, что Собчак тогда и слова не могла сказать Пугачевой и просто молча стояла, "свесив голову". Потом ведущая объяснила Соседову, что очень уважает примадонну и считает ее вправе критиковать кого бы то ни было.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алла Пугачева обрушилась с жесткой критикой на телеведущую Леру Кудрявцеву и ее программу "Секрет на миллион". В частности, Пугачева возмутилась посвященным ей выпуском, в котором принял участие и делился интимными подробностями ее бывший возлюбленный, музыкант Сергей Челобанов.

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