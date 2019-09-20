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20 сентября • обновлено в 11:26
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"Бессовестная, как ты могла!" Пугачева жестко наехала на Собчак

1.2т Читать материал на украинском

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева резко отчитала телеведущую Ксения Собчак за неуместную иронию над Филиппом Киркоровым.

Об этом рассказал в беседе с изданием "Дни.ру" музыкальный критик Сергей Соседов. Так, по его словам, история произошла в середине нулевых на конкурсе молодых исполнителей "Новая волна" в Юрмале. Тогда ведущей одного из дней была Собчак, а Пугачева приехала туда в качестве гостьи.

"Ксения Собчак объявляла артистов в свойственной себе иронично-саркастичной манере. Например, Киркорова представила как "короля, который уже не тот", или что-то в этом роде. Зал улыбался. Казалось, все довольны", — рассказал Соседов.

"Бессовестная, как ты могла!" Пугачева жестко наехала на Собчак

Сергей Соседов

Фото: star.korupciya.com

"Бессовестная, как ты могла!" Пугачева жестко наехала на Собчак

Ксения Собчак и Алла Пугачева

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Также критик добавил, что после концерта он оказался за кулисами зала "Дзинтари" и увидел, как Алла Борисовна "кого-то распекает".

"Примадонна кричала: "Как ты могла такое брякнуть?! Бессовестная! Кто тебе дал право так о нем отзываться? Да тебе до Киркорова расти и расти! Ты знаешь, как он вкалывает, как работает?!", — поделился Соседов.

"Бессовестная, как ты могла!" Пугачева жестко наехала на Собчак

Алла Пугачева, Филипп Киркоров и Ксения Собчак

Кроме того, он отметил, что Собчак тогда и слова не могла сказать Пугачевой и просто молча стояла, "свесив голову". Потом ведущая объяснила Соседову, что очень уважает примадонну и считает ее вправе критиковать кого бы то ни было.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алла Пугачева обрушилась с жесткой критикой на телеведущую Леру Кудрявцеву и ее программу "Секрет на миллион". В частности, Пугачева возмутилась посвященным ей выпуском, в котором принял участие и делился интимными подробностями ее бывший возлюбленный, музыкант Сергей Челобанов.

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Персоны
Ксения Собчак Александр Пугачев Филипп Киркоров
Место
Россия
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