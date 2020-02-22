Беременная Джамала покорила ярким выступлением

Беременная вторым ребенком украинская поп-певица и победительница песенного конкурса Евровидение-2016 восхитила сеть своим выступлением на финале Национального отбора.

Видео разместили на Youtube-канале телеканала СТБ. (Чтобы посмотреть ролик доскрольте до конца страницы).

Скриншот из видео

Отметим, что Джамала написала музыку к этому треку, а текст – это результат совместного творчества Джамалы, ALYONA ALYONA, Татьяны Милимко и Владимира Макаровского.

Пользователям сети очень понравилось выступление артистки.

"Эта песня на повторе каждый день. Как символично, что два раза на Нацотборе в таком прекрасном состоянии", "Отличная песня! Джамала и Алена, спасибо", "Очень круто", "Очень красивая песня", "Я рада, что Джамала не зациклена на Евровидении и своей победе. Выпускает новые клипы, песни!", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джамала рассказала, что намерена уйти в творческий отпуск, чтобы посвятить всю себя семье. Также артистка уточнила, что они с супругом Бекиром Сулеймановым давно мечтали о втором ребенке.

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