Американская модель Белла Хадид, которая была признана самой красивой женщиной в мире, порадовала поклонников пикантными фото.

Так, снимки знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

Белла Хадид Instagram @bellahadid

На фото Белла позирует в желтом жакете, который надела на голое тело. В кадре Хадид также засветила обнаженную пышную грудь.

Откровенные фотографии модели не оставили равнодушными многочисленных поклонников звезды: фото вскоре набрали почти миллион лайков и тысячи восторженных комментариев.

Белла Хадид Instagram @bellahadid

Белла Хадид Instagram @bellahadid

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Белла Хадид сфотографировалась абсолютно голой, прикрыв тело только ярко-красным палантином.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!