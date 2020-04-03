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3 апреля • обновлено в 09:14
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Белла Хадид взбудоражила пикантным фото без белья

1.7т
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Американская модель Белла Хадид, которая была признана самой красивой женщиной в мире, порадовала поклонников пикантными фото.

Так, снимки знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

Белла Хадид

Белла Хадид

Instagram @bellahadid

На фото Белла позирует в желтом жакете, который надела на голое тело. В кадре Хадид также засветила обнаженную пышную грудь.

Откровенные фотографии модели не оставили равнодушными многочисленных поклонников звезды: фото вскоре набрали почти миллион лайков и тысячи восторженных комментариев.

Белла Хадид

Белла Хадид

Instagram @bellahadid

Белла Хадид

Белла Хадид

Instagram @bellahadid

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Белла Хадид сфотографировалась абсолютно голой, прикрыв тело только ярко-красным палантином.

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Автор
Анна Михно
Персона
Белла Хадид
Место
США
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