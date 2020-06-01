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1 июня • обновлено в 18:28
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"Бедность, пьянство и разруха!" Экс-жена Бондарчука резко высказалась о России у Собчак

2.2т
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Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука Светлана резко высказалась о России.

Так, она заявила, что здесь для людей не создают приемлемые условия для жизни. Поэтому половина страны – это "беднота, пьянство гремучее и разруха". Об этом Бондарчук сообщила в интервью программе "Осторожно, Собчак!" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Светлана Бондарчук

Светлана Бондарчук

Скриншот с видео

"Бедная Россия! Вот мне, честно, хотелось бы, чтобы она очнулась и поняла, что так невозможно. Вот я сейчас даже не про Крым, а о людях в России. Вот мы живем в Москве, ну еще Питер и Сочи. А остальная Россия – это такая беднота, такое пьянство гремучее, такая разруха... Огромная страна, в которой живет так мало людей – не создаются у нас условия", – заявила Светлана.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Светлану Бондарчук разнесли за откровенное фото. На черно-белом снимке она позировала в сексуальном черном купальнике с высокими вырезами и туфлях на каблуках.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Светлана Бондарчук
Место
Россия
Теги
Новости России шоу-бизнес шоу
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