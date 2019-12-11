Бардаш попал в "Миротворец" за cлова Дудю об "Л/ДНР"

Украинский продюсер Юрий Бардаш попал в базу организации "Миротворец" после интервью российскому журналисту Юрию Дудю, в котором он высказался о конфликте на Донбассе.
Согласно данным на сайте, артиста внесли в базу за антиукраинскую пропаганду и манипулирования общественно значимой информацией.
Юрий Бардаш
Скриншот с видео
"Центр "Миротворец" просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию (цитаты из интервью. – Ред.) на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений", – говориться в сообщении на сайте.
Фото: myrotvorets.center
Фото: myrotvorets.center
Как сообщал OBOZREVATEL, кроме войны на Донбассе Бардаш также рассказал о жизни в детском доме и о том, сколько раз его забирали и возвращали обратно в детдом.
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