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3 декабря • обновлено в 15:35
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"Притесняют русскоязычное население": известный украинский продюсер высказался о "Л/ДНР"

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Украинский продюсер, а также участник группы "Грибы" Юрий Бардаш высказался о конфликте на Донбассе и переименованиях улиц в Украине.

Мужчина стал новым героем шоу российского журналиста Юрия Дудя "вДудь". (Чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Притесняют русскоязычное население": известный украинский продюсер высказался о "Л/ДНР"

Скриншот из видео

Новости
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Юрий Дудь, спросил у Бардаша о его отношении к "Л/ДНР".

"Какое у меня может быть отношение? У меня душа болит за мой регион, за людей, которые попали в замес. Болит душа за людей. Я не отношусь к "ЛНР", я отношусь к людям, с которыми я вырос там. И вот эти моменты, "ЛНР", Киев, Москва - меня не интересуют. Меня люди интересуют, которые там. К ним я отношусь прекрасно, и всегда буду относиться хорошо, потому что это люди, с которыми я вырос. Мне их нравы знакомы и понятны. Это мои люди", - сказал Бардаш.
"Притесняют русскоязычное население": известный украинский продюсер высказался о "Л/ДНР"

Скриншот из видео

Он добавил, что Донбасс для него - тяжелая тема.

"Что я наблюдаю в Украине последние пять лет - я наблюдаю беспредел в этой стране. Максимальный беспредел. Это такая на самом деле тяжелая тема. Очень тяжелая тема. Я очень часто слышу такое выражение "типичное донбасское б*дло", но что я знаю об этом "донбасском б*дле"? Это люди, которые работают. Они всегда работали. Их жизнь - работа, завод. Да, они суровые, лютые и не такие культурные, как в столице". - добавил он.
"Притесняют русскоязычное население": известный украинский продюсер высказался о "Л/ДНР"

Скриншот из видео

Бардаш заявил о том, что в Украине притесняют людей, которые говорят на русском языке.

"Сейчас какая ситуация - запретили все русские школы, или отменили, я не знаю, как это назвать. А в Украине 45%, или 50%, или 60% - русскоговорящие, которые выросли, родились, впитали русский язык. Это их родной язык. Украина их страна родная, но язык их - русский. И чувствуется жесткое давление на этих людей. И вроде как,хочешь что-то сказать и ты сразу сепаратист, "ватник" или "вышиватник", я не знаю, они понапридумывали столько этих разных слов. Я глубоко в эту х*ету не влезаю. В Facebook заходишь - они все сидят там, др*черы диванные, войско это сидит и сыпят там это все. Мой движ такой - иди предъяви мне в лицо и мы поговорим. Такого не происходит. Но происходит травля людей. Вот мое отношение, что несется беспредел. Правда сейчас начался какой-то аккуратный движ в сторону мира, войска развели, но тоже все это происходит с таким скрипом", - отметил Бардаш.
"Притесняют русскоязычное население": известный украинский продюсер высказался о "Л/ДНР"

Скриншот из видео

"Я говорю про всех, кто притесняет русскоязычное население в Украине. Понимаешь? Это очень больно, это очень плохо, это просто отвратительно. Это реально есть. У нас сейчас улицы называются, у нас там памятники... Знаешь, у меня дед воевал и я рос с осознанием того, что я победитель. Великая победа. Мой народ победитель. Я нигде не воевал и я не хочу воевать. Зачем воевать? У меня культурный фронт, понимаешь? Культурный. Я работаю в этом направлении", - сказал продюсер.
"Притесняют русскоязычное население": известный украинский продюсер высказался о "Л/ДНР"

Скриншот из видео

Также он высказался о переименовании улиц в Украине.

"У нас улицы, все памятники там, Жукову, ну короче, памятники все сносят, называют именами, фамилиями называют людей, которые когда немцы приходили в Украину, то эти люди помогали им. Они становились там, руководящие должности, эсэсовские батальоны. Сейчас у нас другие герои в стране и нам это все навязывается, что происходит сейчас", - добавил Бардаш.
"Притесняют русскоязычное население": известный украинский продюсер высказался о "Л/ДНР"

Скриншот из видео

Как ранее писал OBOZREVATEL, российского писателя-террориста Захара Прилепина, который воевал в рядах оккупантов Донбасса, разозлила речь журналиста Юрия Дудя на премии "Журналист года". В ней он призвал бороться против коррупции в Российской Федерации.

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Автор
Мария Дидык
Персона
Юрий Дудь
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Бамбасское быдлo!
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