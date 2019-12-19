Банкрот? У Киркорова забрали роскошную квартиру за 190 миллионов

У российского певца Филиппа Киркорова забрали роскошную квартиру, стоимостью более 190 миллионов рублей.

Как передает СтарХит, поп-король задолжал латвийскому банку ABLV огромную сумму — 3 миллиона 316 тысяч евро. Однако задолженность удалось снизить до 779 тысяч евро.

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Чтобы забрать средства, банк обратился в Таганский районный суд в Москве с иском. В счет погашения долга было принято продать недвижимость Киркорова на торгах.

Артисту придется попрощаться со своей квартирой, стоимость которой оценили в 193 миллиона 257 тысяч рублей. Также продадут и дорогостоящую технику, которая встроена в интерьер квартиры.

Филипп Киркоров РИА Новости

Впрочем, спустя время адвокат певца Александр Добровинский заявил, что никакой конфискации имущества не было. Сам певец новость пока что не комментирует.

Филипп Киркоров Hello!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что композитор Игорь Крутой заснял на видео трогательную встречу певцов Филиппа Киркорова и Сергея Лазарева, во время которой король российской эстрады поцеловал финалиста Евровидения.

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