Бабкин с женой заразились коронавирусом

Украинский певец Сергей Бабкин вместе с женой Снежаной заразились коронавирусом. Артист рассказал о симптомах.

Так, по словам Бабкина, первой заболела его супруга, у нее поднялась высокая температура, а позже начало ломить тело, появилось жжение в области груди и пропало обоняние. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Симптомы у Снежаны Бабкиной появились 24 августа. По совету врача супруги сдали ПЦР-тест, который оказался положительным.

Бабкины заразились коронавирусом Facebook Сергея Бабкина

"Где мы могли заразиться? Не знаем. Везде. Конкретного места и дня нет. Да и с теми, кто явно болел, мы не контактировали. Всегда придерживались мер предосторожности: носили маски, обрабатывали руки, соблюдали дистанцию. Конечно, сейчас мы на самоизоляции, конечно, мы сообщили всем, с кем контактировали в эти дни, конечно, мы на связи с врачом", – написал музыкант.

Бабкин уточнил, что у него температура поднялась только спустя несколько дней после появления симптомов у жены. Результаты КТ показали – пневмонии у Снежаны нет. Также супруги ожидают результатов анализа крови.

Бабкин рассказал про симптомы COVID-19 Facebook Сергея Бабкина

"Кажется, что COVID-19 где-то далеко. Но, на самом деле, он очень близко. Прошу всех быть предельно внимательными и аккуратными, соблюдать меры безопасности и прислушиваться к себе. Не игнорируйте первые симптомы, наше здоровье – главное, что есть у нас!" – обратился он к поклонникам.

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