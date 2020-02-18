Главная Новости
18 февраля • обновлено в 18:10
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Азаров опозорился с фейковой цитатой Данилко о деградирующей Украине

1.8т
Читать материал на украинском

Бывший премьер-министр Николай Азаров поделился на своей странице в Faceebok цитатой, якобы принадлежащей певцу и шоумену Андрею Данилко.

Так, в ней говорится о "пропаганде разврата" в Украине, а также "деградации и разложении", из-за которых мир отворачивается от страны. Отметим, что вскоре Данилко разметил эту цитату на своей странице в Instagram, объявив, что не имеет к ней никакого отношения.

Николай Азаров и Андрей Данилко

Николай Азаров и Андрей Данилко

"Внимание, это фейк",– написал он.

Новости
"Чей Житомир?" Притула подколол Данилко на Нацотборе
Азаров опозорился с фейковой цитатой Данилко об Украине

Азаров опозорился с фейковой цитатой Данилко об Украине

Фото: facebook/Nikolay.Azarov

Attention! FAKE!

Публикация от VERKA SERDUCHKA OFFICIAL (@v_serduchka)

"Андрей Михайлович, даже не думали это и читать, а тем более в это верить", "Азаров там совсем с катушек слетел", "Клоун в своем репертуаре", – написали люди в комментариях под постом Данилко.

Азаров опозорился с фейковой цитатой Данилко об Украине
Азаров опозорился с фейковой цитатой Данилко об Украине
Азаров опозорился с фейковой цитатой Данилко об Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее росСМИ выдали нелепый фейк о жене президента Украины Владимира Зеленского Елене.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!

Автор
Кристина Долматова
Персоны
Андрей Данилко Николай Азаров
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
7
6
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги