Азаров опозорился с фейковой цитатой Данилко о деградирующей Украине

Бывший премьер-министр Николай Азаров поделился на своей странице в Faceebok цитатой, якобы принадлежащей певцу и шоумену Андрею Данилко.

Так, в ней говорится о "пропаганде разврата" в Украине, а также "деградации и разложении", из-за которых мир отворачивается от страны. Отметим, что вскоре Данилко разметил эту цитату на своей странице в Instagram, объявив, что не имеет к ней никакого отношения.

Николай Азаров и Андрей Данилко

"Внимание, это фейк",– написал он.

Азаров опозорился с фейковой цитатой Данилко об Украине Фото: facebook/Nikolay.Azarov

"Андрей Михайлович, даже не думали это и читать, а тем более в это верить", "Азаров там совсем с катушек слетел", "Клоун в своем репертуаре", – написали люди в комментариях под постом Данилко.

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