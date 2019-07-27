Год за годом трансляции "Черноморских Игр" становятся круче — гендиректор M1 и M2 Сергей Перцев

26 июля в Скадовске стартовали "Черноморские Игры". А уже сегодня OBOZREVATEL публикует интервью с генеральным директором M1 и М2 Сергеем Перцевым.

- Насколько трудно и затратно организовать ТВ-трансляцию с такого фестиваля как “Черноморские игры”?

- Честно говоря, трудно и затратно. Но! Вопрос — совершенно не в деньгах! Все наши подрядчики понимают, что делают большой фестиваль и масштабный праздник для детей. В таком случае деньги не играют роли. Я сам уже три года наслаждаюсь атмосферой Скадовска в период “Игр”. Могу сравнить ее разве что с КаZантипом!

- У вас становится больше работы в этот период? В чем заключается ваша задача?

- Для меня понятие времени отсутствует в принципе. Я привык постоянно находиться в процессе работы. Заканчивается одно мероприятие — сразу же начинается подготовка к следующему. Из этого моя жизнь и состоит, и я рад этому. Гораздо страшнее, когда работы нет и делать нечего. Все самое важное происходит до запуска фестиваля. Моя задача непосредственно в его время — качественно отдыхать. Этому многих надо учить, чем я и занимаюсь! (смеется)

Сергей Перцев Источник:XXL

- Сколько человек и камер обычно задействовано?

- Для всей нашей команды нет понятия “обычно”. Наша первостепенная задача — чтобы все выглядело максимально достойно.

- Будут какие-то новые технические “фишки” по сравнению с 2018-м годом?

- Мы готовим просто нереальную сцену! Она будет сиять и блестеть как никогда. Уверен, что все будут нам завидовать. Мы для этого и работаем! (смеётся)

"Черноморские Игры" в 2019 году Пресс-служба

- Вы в ТВ-бизнесе уже очень давно. Назовете самые крутые штуки, которые в начале карьеры вы не могли себе представить, а сейчас это совершенно обычно?

- В начале карьеры я не мог себе представить, что стану генеральным директором национального телеканала! У меня был свой путь, я работал над продакшн-компанией и не ставил себе это за цель в принципе. Да и не фокусировался на таком взлете. Считаю, что человек должен жить не для карьеры, а для смыслов, которые он дарит другим.

- В чем главное отличие первых трансляций М1 с “Игр” и сейчас?

- В качестве! Год за годом трансляции становятся круче, сочнее, интереснее с технической точки зрения. Но раньше, не могу не заметить, мы все равно умудрялись “брать” атмосферой и душевностью. Они никуда не делись, просто акценты чуть сместились.

- А лично вам больше нравится смотреть концерт вживую или же через картинку ТВ?

- Для меня концерт — это “обед”. “Поесть” я люблю вкусно и так, чтобы запомнилось! Если не могу присутствовать лично, безусловно, выручает телевидение. Но главным и первостепенным я считаю то, что приносит настоящее удовольствие, — и это именно живые концерты!

"Черноморские Игры" в 2019 году Пресс-служба

- В чем сейчас преимущество ТВ перед Сетью?

- У каждого— и у телевидения, и у Интернета — свое место. Интернет всех оповещает, а телевизор — подтверждает информацию. Так что, как по мне, ТВ и Сеть — это муж и жена. Пусть они живут вместе и радуют друг друга!

- Украинский артист, который больше всех удивил вас за последний год?

- NIKITA LOMAKIN! Я очень доволен им и более чем уверен, что этот парень удивит не только меня. Первым сольником он разорвал киевский “Atlas” — такой бури эмоций я сам не ожидал. Есть бешеная мотивация для всей команды мощно работать дальше. Сейчас планируем тур по Украине, Никита записывает второй альбом… Кто еще? Alyona Alyona — очень перспективно. Убрать бы чуток бытовуху и добавить глянца — будет вообще!

"Черноморские Игры" в 2019 году Пресс-служба

- Ваш совет молодым и талантливым артистам, которые хотят попасть в ротацию М1?

- Мой совет прост: не старайтесь попасть в ротацию М1! Давайте больше смысла людям и слышьте то, что им нужно в музыке и творчестве. И мы найдемся и подключимся сами!

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