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Астафьева в эротическом белье полностью оголила большую грудь. Фото

Елена Кордунова
Елена Кордунова
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Даша Астафьева порадовала пикантным снимком

Даша Астафьева порадовала пикантным снимком. 24 Канал

Украинская певица и актриса Даша Астафьева полностью оголила грудь на фото, позируя перед камерами в эротическом белье.

Соблазнительный снимок опубликовал фотограф Никита Люлько на личной странице в Instagram.

Даша Астафьева оголила грудь на фото.

Даша Астафьева оголила грудь на фото. Instagram @nickyashika

35-летняя знаменитость позировала в белом боди, украшенном камнями. Верхняя часть белья полностью открывает аппетитную грудь артистки. Свой образ Астафьева дополнила белым тюрбаном на голове.

Отметим, фотограф Никита Люлько часто снимает Дашу Астафьеву в эротических фотосессиях. Нередко артистка позирует перед ним полностью обнаженной или в очень соблазнительных нарядах. Смотрите самые свежие снимки из их совместных фотосессий:

Астафьева позировала перед камерой с голой грудью .

Астафьева позировала перед камерой с голой грудью . Instagram @nickyashika

Астафьева является поклонницей откровенных фото .

Астафьева является поклонницей откровенных фото . Instagram @nickyashika

Даша Астафьева в откровенной фотосессии.

Даша Астафьева в откровенной фотосессии. Instagram @nickyashika

Астафьева в откровенной фотосессии.

Астафьева в откровенной фотосессии. Instagram @nickyashika

Смотрите другие откровенные фото Астафьевой:

Украинская секс-бомба порадовала откровенным снимком.

Украинская секс-бомба порадовала откровенным снимком. Instagram Даши Астафьевой

Астафьева позировала с голой грудью.

Астафьева позировала с голой грудью. Instagram Даши Астафьевой

Как выглядит Даша Астафьева в белье.

Как выглядит Даша Астафьева в белье. Instagram Даши Астафьевой

Пикантные фото Астафьевой.

Пикантные фото Астафьевой. Instagram Даши Астафьевой

Астафьева оголилась на камеру.

Астафьева оголилась на камеру. Instagram Даши Астафьевой

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Даша Астафьева призналась, что влиятельный и известный человек предлагал ей интим за деньги.

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