Астафьева в эротическом белье полностью оголила большую грудь. Фото

Украинская певица и актриса Даша Астафьева полностью оголила грудь на фото, позируя перед камерами в эротическом белье.

Соблазнительный снимок опубликовал фотограф Никита Люлько на личной странице в Instagram.

Даша Астафьева оголила грудь на фото. Instagram @nickyashika

35-летняя знаменитость позировала в белом боди, украшенном камнями. Верхняя часть белья полностью открывает аппетитную грудь артистки. Свой образ Астафьева дополнила белым тюрбаном на голове.

Отметим, фотограф Никита Люлько часто снимает Дашу Астафьеву в эротических фотосессиях. Нередко артистка позирует перед ним полностью обнаженной или в очень соблазнительных нарядах. Смотрите самые свежие снимки из их совместных фотосессий:

Астафьева позировала перед камерой с голой грудью . Instagram @nickyashika

Астафьева является поклонницей откровенных фото . Instagram @nickyashika

Даша Астафьева в откровенной фотосессии. Instagram @nickyashika

Астафьева в откровенной фотосессии. Instagram @nickyashika

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Украинская секс-бомба порадовала откровенным снимком. Instagram Даши Астафьевой

Астафьева позировала с голой грудью. Instagram Даши Астафьевой

Как выглядит Даша Астафьева в белье. Instagram Даши Астафьевой

Пикантные фото Астафьевой. Instagram Даши Астафьевой

Астафьева оголилась на камеру. Instagram Даши Астафьевой

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Даша Астафьева призналась, что влиятельный и известный человек предлагал ей интим за деньги.

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