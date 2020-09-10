Астафьева в эротическом белье полностью оголила большую грудь. Фото

Даша Астафьева порадовала пикантным снимком. 24 Канал
Украинская певица и актриса Даша Астафьева полностью оголила грудь на фото, позируя перед камерами в эротическом белье.
Соблазнительный снимок опубликовал фотограф Никита Люлько на личной странице в Instagram.
Даша Астафьева оголила грудь на фото. Instagram @nickyashika
35-летняя знаменитость позировала в белом боди, украшенном камнями. Верхняя часть белья полностью открывает аппетитную грудь артистки. Свой образ Астафьева дополнила белым тюрбаном на голове.
Отметим, фотограф Никита Люлько часто снимает Дашу Астафьеву в эротических фотосессиях. Нередко артистка позирует перед ним полностью обнаженной или в очень соблазнительных нарядах. Смотрите самые свежие снимки из их совместных фотосессий:
Астафьева позировала перед камерой с голой грудью . Instagram @nickyashika
Астафьева является поклонницей откровенных фото . Instagram @nickyashika
Даша Астафьева в откровенной фотосессии. Instagram @nickyashika
Астафьева в откровенной фотосессии. Instagram @nickyashika
Украинская секс-бомба порадовала откровенным снимком. Instagram Даши Астафьевой
Астафьева позировала с голой грудью. Instagram Даши Астафьевой
Как выглядит Даша Астафьева в белье. Instagram Даши Астафьевой
Пикантные фото Астафьевой. Instagram Даши Астафьевой
Астафьева оголилась на камеру. Instagram Даши Астафьевой
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Даша Астафьева призналась, что влиятельный и известный человек предлагал ей интим за деньги.
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