Анне Седоковой - 37: самые откровенные фото певицы

16 декабря 2019 года 37 лет исполняется украинской певице, которая живет и работает в России, Анне Седоковой.

Родилась артистка в 1982 году в Киеве. Мать — Светлана Георгиевна Седокова — учитель музыки и английского языка. Отец — Владимир Львович Седоков. OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть самые откровенные фото певицы.

С самого раннего детства Анна занималась музыкой и танцами. В 6 лет стала участницей народного ансамбля Украины "Світанок". Окончила общеобразовательную школу с золотой медалью, с отличием окончила музыкальную школу по классу фортепиано. После окончания школы поступила в Киевский национальный университет культуры и искусств по специальности "Актер и ведущий телевидения", окончив его с красным дипломом.

В начале 2000 года Анна участвует в кастинге в новую женскую группу "ВИА Гра". Однако кастинг девушка не прошла из-за возраста. Лишь в начале 2002 года, когда колектив было решено превратить из дуэта в трио, Анна вошла в состав "ВИА Гры".

В мае 2004 года Анна покинула группу, вышла замуж за футболиста Валентина Белькевича и родила дочь Алину. Однако вскоре решила вернуться на сцену.

С 2006 года Седокова начала заниматься сольной карьерой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Седокова взволновала поклонников новостью о том, что больна крапивницей. Однако буквально через пару дней показала себя во всей красе в купальнике у бассейна, успокоив фанатов.

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