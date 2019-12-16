Анне Седоковой - 37: самые откровенные фото певицы

16 декабря 2019 года 37 лет исполняется украинской певице, которая живет и работает в России, Анне Седоковой.
Родилась артистка в 1982 году в Киеве. Мать — Светлана Георгиевна Седокова — учитель музыки и английского языка. Отец — Владимир Львович Седоков. OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть самые откровенные фото певицы.
С самого раннего детства Анна занималась музыкой и танцами. В 6 лет стала участницей народного ансамбля Украины "Світанок". Окончила общеобразовательную школу с золотой медалью, с отличием окончила музыкальную школу по классу фортепиано. После окончания школы поступила в Киевский национальный университет культуры и искусств по специальности "Актер и ведущий телевидения", окончив его с красным дипломом.
В начале 2000 года Анна участвует в кастинге в новую женскую группу "ВИА Гра". Однако кастинг девушка не прошла из-за возраста. Лишь в начале 2002 года, когда колектив было решено превратить из дуэта в трио, Анна вошла в состав "ВИА Гры".
В мае 2004 года Анна покинула группу, вышла замуж за футболиста Валентина Белькевича и родила дочь Алину. Однако вскоре решила вернуться на сцену.
С 2006 года Седокова начала заниматься сольной карьерой.
#Бросатьэтотожедар Сегодня день сразу пошёл не туда. Утром прислали квитанцию на оплату коммунальных новой квартиры. 35 тыс🤦🏽♀️. Оказалось, просто счета не доходили и это первый счёт за все месяцы. Смирилась. Через 30 минут узнала, что счетов в два раза больше. Приехала в салон. Оказалось, что все не так, сегодня нового цвета не будет, минус день из жизни. Смирилась. Уехала. Решила, что раз у меня такой странный день, я должна помочь другим. Почти перевела деньги. Оказались аферисты . Смиряться не стала. Села в машину, уехала домой. Решила нам с этим днём не по пути. Чуть поревела, узбагоилась, взяла себя в руки. Сейчас отошла и думаю, как же круто, что у меня развит дар оставлять, то что не идёт. Бросать к чертовой матери и начинать заново. #ПроЛюбовь Девочки часто спрашивают - как встретить идеального парня и чтобы прям взаимно и до конца. Я вот в этом, конечно, не спец ( читай википедию ), но точно знаю одно правило. Вот если не идёт, если пазлы не сложились изначально, то поверьте - не надо. Весь этот бред "я его выстрадаю", "буду ждать, пока он мне напишет", "он, наверное, занят", "у него, наверное, нет времени". Ничего это не работает. Когда идёт, то идёт сразу. Это как всем известное состояние "потока". Милан Кудндера писал: "Если любви суждено быть незабываемой, к ней с самого начала, как птицы на плечи, слетаются случайности". И словно Небеса помогают вам, а когда знаки другие, когда все не так, а ты такая вся напряглась и очень стараешься, то шанс на успех этого мероприятия минимален ( но я в тебя верю). Уметь Остановиться и Отпустить, это тоже дар и понять, что тебя не догоняют это тоже дар. Помахать рукою и идти дальше - это дар. Цени себя, люби и меньше нервничай ❤️ Что думаешь? Не права я?
С праздником, мои крошки! Люблю вас, мои самые красивые , умные, немного сумасшедшие и бесконечно женственные ❤️ И пусть у нас розы и кристал каждое утро. P.s.Ничего личного. Просто праздничный батл с @egorkreed и @sezhukov Что думаете? Девочки победят по лайкам? #girlspower
#VIBE - это #пролюбовь, без которой больше не возможно жить. Это про сумасшествие. Это про то, когда тебя уносит и тебе уже все равно. Не важны ни обстоятельства, ни приличия, ни мнения других людей. Когда так сильно, что без "него" все потеряло смысл. Когда писала ее , думала, что это был конец. А оказалось только начало... Понимаешь, о чем я ? У тебя так было ??? 💔 Спасибо моему любимому соавтору @arkasha_musiq ❤️ И @playboy_russia , @multikov , за наши фото! Скачивайте по ссылке у меня в стори и в шапке профиля ! Спасибо 🙏🏼
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Седокова взволновала поклонников новостью о том, что больна крапивницей. Однако буквально через пару дней показала себя во всей красе в купальнике у бассейна, успокоив фанатов.
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