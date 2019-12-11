Главная Новости
11 декабря • обновлено в 10:54
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Андрею Макаревичу – 66: за что в России невзлюбили артиста

1.3т
Читать материал на украинском

Заслуженный артист России, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич 11 декабря отмечает свой день рождения.

Так, ему исполняется 66 лет. Как музыкант выглядел в молодости, как вступался за Украину и почему его многие невзлюбили на родине, расскажет OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Андрею Макаревичу – 66: за что в России невзлюбили артиста

facebook.com/makarevichav

Андрей Макаревич родился 11 декабря 1953 года в Москве. Отец – архитектор и преподаватель Вадим Макаревич, мать – врач-фтизиатр, ученый микробиолог Нина Макаревич (в девичестве Шмуйлович).

Под руководством отца, который был музыкантом-любителем, Андрей Макаревич с ранних лет играл на фортепиано. Он поступил в музыкальную школу по классу фортепиано, но, вопреки воле родителей, бросил учебу.

Андрей Макаревич в юности

Андрей Макаревич в юности

facebook.com/makarevichav

Учась в школе, мальчик собирал коллекцию бабочек, мечтал стать специалистом по изучению змей и даже держал их дома. В 12 лет Макаревич начал самостоятельно заниматься игрой на гитаре. Он сочинял стихи, играл на гитаре бардовские песни.

Новости
"Становится стыдно!" Макаревич упрекнул силовиков за жесткий разгон протестующих в Москве

В 1969 году вместе с несколькими одноклассниками – Александром Ивановым, Павлом Рубиным, Игорем Мазаевым и Юрием Борзовым – Андрей Макаревич организовал группу "Машина времени". С нею связана практически вся творческая деятельность Макаревича. Он по сей день является руководителем группы, ее "лицом", основным автором текстов, композитором и исполнителем.

Как известно, с самого начала Евромайдана Андрей Макаревич выступал в его поддержку и критиковал российские СМИ за то, как они освещали события в Украине. После побега Виктора Януковича музыкант назвал сокрытие того на территории России позором перед всем миром, отметив: "Честный человек не будет скрывать преступника и вора. А вор – будет".

Андрей Макаревич, Юрий Шевчук, Михаил Чернов, 2001 год

Андрей Макаревич, Юрий Шевчук, Михаил Чернов, 2001 год

wikipedia.org

В начале 2014 года Андрей Макаревич одним из первых выступил против оккупации Крыма, также музыкант участвовал в Марше мира. Известно, что пророссийски настроенным сепаратистам с Донбасса он посоветовал эмигрировать в Россию.

Андрей Макаревич на Марше мира в Москве 15 марта 2014 года

Андрей Макаревич на Марше мира в Москве 15 марта 2014 года

Bogomolov.PL

"Иду в Марше мира. Понимаю что время не позволяет дойти до Сахарова, соскакиваю в переулок перед Трубной. Немножко поздно понимаю, что сейчас уткнусь в кургиняновских соколов. Из переулка выныривают двое – мужики лет под 50, хорошо одетые. У меня на лацкане маленький пацифик с желто-синей ленточкой. Крик: "Бандера, бл***!" Подбегают, узнают, цепенеют на мгновенье, это позволяет мне не меняя скорости и направления, пройти мимо них. в спину: "Андрюха! Жид Бандере продался!" Боюсь, этот народ уже не спасти", – рассказывал в 2014 году Макаревич.

В апреле того же 2014 года на здании Дома книги на Новом Арбате в Москве появился плакат "Пятая колонна. Чужие среди нас", где были портреты музыкантов Андрея Макаревича, Юрия Шевчука, оппозиционера Алексея Навального, Бориса Немцова и депутата Госдумы Ильи Пономарева.

Также Макаревича жестко осудили в России за то, что в августе 2014-го он встретился с жителями освобожденного Славянска и дал благотворительный концерт в Святогорске перед детьми-беженцами. Артиста хотели признать персоной нон-грата в России и лишить всех наград, создав соответствующую петицию на сайте "Change.org".

Андрей Макаревич в молодости

Андрей Макаревич в молодости

24smi.org

Концерты артиста в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Самаре, Кирове и ряде других городов были отменены.

В 2017 году в статье в "Новой газете" Андрей Макаревич подчеркнул, что в российском обществе, при помощи власти, установился раскол после событий в Украине, но у него нет рецепта, что делать с ситуацией, которая сложилась в стране, так как возможность диалога между людьми упущена.

Новости
"Назвал россиян идиотами": Макаревич сделал признание о громких заявлениях

Как-то в комментариях под своим постом в Фейсбуке Макаревич предположил, что пропаганда Кремля открыла "какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов", – в России это также получило широкий резонанс.

В 2015 году музыкант в Беларуси дал интервью изданию "Будзьма беларусамi", где рассказал, чем белорусы отличаются от русских: "Разница есть, конечно. Хотя бы даже в отношении к природе. У вас это отношение европейское, у нас – испорченное кочевниками. Кочевники привыкли гадить, потому что они не сидят на местах: они завтра едут дальше. Можно не заботиться о чистоте. Подозреваю, что у русских это осталось со времен татарского ига".

Андрей Макаревич на концерте в Чернигове, 21 сентября 2019

Андрей Макаревич на концерте в Чернигове, 21 сентября 2019

farm66.static.flickr.com

В апреле 2019 года Макаревич осудил решение Путина выдавать паспорта России жителям оккупированного Донбаса, чем вызвал резкую критику со стороны своей коллеги, певицы Юлии Чичериной, которая заявила, что "Макаревич – ярчайший представитель общества потребления, мажор с раздутым эго, с детства обласканный славой и сладостями. Для того, чтобы он понял, зачем жителям Донбасса русский паспорт, надо вывезти его в Докучаевск, Ясиноватую или в Кировск, чтобы он пожил пару дней там и рассказал бы этим людям в глаза, почему он не хочет, чтобы им дали паспорта".

Андрею Макаревичу – 66: за что в России невзлюбили артиста

"АиФ"

А недавно Андрей Макаревич, актриса Лия Ахеджакова и многие другие обратились к Путину с призывом не подписывать закон о признании физических лиц иностранными агентами. Обращение было опубликовано на сайте общественного движения "За права человека". После этого Макаревич подвергся массовой критике со стороны россиян в социальных сетях. Так, в адрес Макаревича и Ахеджаковой посыпались обвинения, упреки и ругань. В частности, их упрекнули в русофобии и предательстве своей страны. Общественным деятелям из-за несогласия с позицией руководства России предложили "валить из страны", поскольку те якобы "против России".

Новости
"Ну откуда в вас столько г*вна?" Макаревич эмоционально обратился к россиянам

Причем как-то, в 2016 году Андрей Макаревич отметил, что больше не хочет говорить о политике. "…Мне это глубоко неинтересно, я сказал все, что хотел, и с тех пор мало что изменилось", – сказал он DW.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что поддерживает хорошие отношения с лидером группы "Машина времени" Андреем Макаревичем.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Автор
Алина Мельник
Персона
Андрей Макаревич
Место
Россия
Теги
политика музыка звезды шоу-бизнес Крым Майдан
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
6
Смешно
5
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги