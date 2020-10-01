Андре Тан назвал главные антитренды осени 2020

Украинский дизайнер Андре Тан назвал антитрендовые вещи для женщин, которые не стоит носить осенью 2020 года.

Фэшн-советами эксперт поделился на своей странице в Instagram. По его словам, всегда нужно экспериментировать в стиле, но и нужно знать, какие вещи могут испортить образ (фото смотрите ниже).

Платье с басками

Баска всегда оказывала фигуре аппетитную форму. Вместо этого модельер предложил платья прямого и свободного кроя, а также платья-футляры, которые актуальны осенью 2020 года.

Облегающие худые

Андре Тан посоветовал выбирать удлиненные худые с капюшоном и объемного силуэта. Эта вещь поможет собрать большое количество многослойных образов.

Юбка-плиссе

Если вы хотите приобрести такую вещь, то следует выбирать длину миди и плотную ткань. Также Андре Тан посоветовал выбросить из гардероба модель с широкой черной резинкой на поясе.

Сапоги-"луноходы"

Такая обувь идеально подойдет для горнолыжных курортов. Но городские образы оно только портить. Лучше приобрести обувь со шнурками. Такая пара будет точно незаменимой в гардеробе.

Тонкие ремни

Подчеркивать талию узкими поясами-веревками больше не актуально. Лучше приобрести широкий ремень или соединить в одном образе несколько тонких.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андре Тан дал модные советы женщинам, как выглядеть стильно и создавать трендовые образы. Фэшн-эксперт отметил, что осенью 2020 модно одевать сразу несколько вещей из кожи.