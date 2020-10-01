Андре Тан назвал главные антитренды осени 2020

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
Мода
1,0 т.
Названы антитренды осени 2020

Украинский дизайнер Андре Тан назвал антитрендовые вещи для женщин, которые не стоит носить осенью 2020 года.

Фэшн-советами эксперт поделился на своей странице в Instagram. По его словам, всегда нужно экспериментировать в стиле, но и нужно знать, какие вещи могут испортить образ (фото смотрите ниже).

Платье с басками

Баска всегда оказывала фигуре аппетитную форму. Вместо этого модельер предложил платья прямого и свободного кроя, а также платья-футляры, которые актуальны осенью 2020 года.

Платье с басками стало антитрендом.

Облегающие худые

Андре Тан посоветовал выбирать удлиненные худые с капюшоном и объемного силуэта. Эта вещь поможет собрать большое количество многослойных образов.

Облегающие худые стали антитрендом.

Юбка-плиссе

Если вы хотите приобрести такую вещь, то следует выбирать длину миди и плотную ткань. Также Андре Тан посоветовал выбросить из гардероба модель с широкой черной резинкой на поясе.

НЕ вартно носить юбки с черной резинкой.

Сапоги-"луноходы"

Такая обувь идеально подойдет для горнолыжных курортов. Но городские образы оно только портить. Лучше приобрести обувь со шнурками. Такая пара будет точно незаменимой в гардеробе.

Луноходы вышли из моды.

Тонкие ремни

Подчеркивать талию узкими поясами-веревками больше не актуально. Лучше приобрести широкий ремень или соединить в одном образе несколько тонких.

Стоит отказаться от тонких ремень.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андре Тан дал модные советы женщинам, как выглядеть стильно и создавать трендовые образы. Фэшн-эксперт отметил, что осенью 2020 модно одевать сразу несколько вещей из кожи.

МодаСтильАндре Тан