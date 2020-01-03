"Просто секси": Alyona Alyona выставила напоказ огромную грудь

Украинская хип-хоп-исполнительница Алена Савраненко, известная под псевдонимом ALYONA ALYONA, взбудоражила поклонников пикантным снимком.
Так, на нем звезда позировала в откровенном черном купальнике, засветив пышную грудь. Отметим, что она позировала на фоне огромной тарелки салата оливье. Соответствующее фото исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram.
ALYONA ALYONA
Фото: instagram/alyona.alyona.official
"Боже, ну сколько же можно... Лайк, ежели выжил после Нового года", — написала Алена.
ALYONA ALYONA
Фото: instagram/alyona.alyona.official
"Ты прекрасная", "Красивая", "Пушка", "Богиня", "Просто секси", — пишут в сети.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Alyona Alyona начала набирать популярность после публикации роликов на канале в Youtube. Дебютный клип на украиноязычную песню "Рибки за склом" вышел в октябре 2018 года.
30 ноября она выпустила новое рэп-видео на песню "Відчиняй".
В апреле 2019 года украинская рэперша презентовала альбом "Пушка" и одноименный клип, который поразил западных блогеров.
И почти сразу после этого Alyona Alyona попала на страницы модного западного журнала Vogue, где рассказали ее историю.
Позже она попала в престижный список украинских исполнителей.
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