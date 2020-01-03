"Просто секси": Alyona Alyona выставила напоказ огромную грудь

Украинская хип-хоп-исполнительница Алена Савраненко, известная под псевдонимом ALYONA ALYONA, взбудоражила поклонников пикантным снимком.

Так, на нем звезда позировала в откровенном черном купальнике, засветив пышную грудь. Отметим, что она позировала на фоне огромной тарелки салата оливье. Соответствующее фото исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram.

ALYONA ALYONA Фото: instagram/alyona.alyona.official

"Боже, ну сколько же можно... Лайк, ежели выжил после Нового года", — написала Алена.

ALYONA ALYONA Фото: instagram/alyona.alyona.official

"Ты прекрасная", "Красивая", "Пушка", "Богиня", "Просто секси", — пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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