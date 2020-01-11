"Тысяча слов восхищения! Алла Пугачева ошарашила помолодевшим видом

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева продолжает удивлять поклонников своим великолепным внешним видом.
Об этом говорит и недавнее фото, которое разместил супруг певицы, шоумен Максим Галкин на своей странице в Instagram. К слову, на снимке присутствовали и их с Аллой дети — 6-летние двойняшки Лиза и Гарри.
Алла Пугачева
Фото: ukrainianwall.com
"Семейный поход в кино", — написал Галкин и добавил хештег "семья".
Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми
Фото: instagram/maxgalkinru
Отметим, что в кадре Пугачева выглядит заметно помолодевшей. О чем и стали писать многие поклонники в комментариях к публикации.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Максим Галкин откровенно рассказал о суррогатной матери, которая родила им с Аллой Пугачевой детей — дочь Лизу и сына Гарри.
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