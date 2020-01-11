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11 января • обновлено в 08:13
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"Тысяча слов восхищения! Алла Пугачева ошарашила помолодевшим видом

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Примадонна российской эстрады Алла Пугачева продолжает удивлять поклонников своим великолепным внешним видом.

Об этом говорит и недавнее фото, которое разместил супруг певицы, шоумен Максим Галкин на своей странице в Instagram. К слову, на снимке присутствовали и их с Аллой дети — 6-летние двойняшки Лиза и Гарри.

Алла Пугачева

Алла Пугачева

Фото: ukrainianwall.com

"Семейный поход в кино", — написал Галкин и добавил хештег "семья".

Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми

Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми

Фото: instagram/maxgalkinru

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Отметим, что в кадре Пугачева выглядит заметно помолодевшей. О чем и стали писать многие поклонники в комментариях к публикации.

"Тысяча слов восхищения! Алла Пугачева ошарашила помолодевшим видом
"Тысяча слов восхищения! Алла Пугачева ошарашила помолодевшим видом
"Тысяча слов восхищения! Алла Пугачева ошарашила помолодевшим видом
"Тысяча слов восхищения! Алла Пугачева ошарашила помолодевшим видом
"Тысяча слов восхищения! Алла Пугачева ошарашила помолодевшим видом
"Тысяча слов восхищения! Алла Пугачева ошарашила помолодевшим видом

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Максим Галкин откровенно рассказал о суррогатной матери, которая родила им с Аллой Пугачевой детей — дочь Лизу и сына Гарри.

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Автор
Кристина Долматова
Персоны
Максим Галкин Алла Пугачева
Место
Россия
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