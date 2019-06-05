Алина Гросу выходит замуж: раскрыты подробности предстоящей свадьбы

Украинская певица Алина Гросу, переехавшая в Россию, активно готовится к роскошной свадьбе с бизнесменом Александром, которая состоится в Венеции.

Она рассказала в интервью изданию "Знай.uа" подробности о предстоящем торжестве, как это будет происходить.

В частности, на свадьбе Гросу будет присутствовать ее крестная мама Ирина Билык, которая еще в марте проговорилась об этом празднике. Также приглашены родители и близкие друзья.

Кольцо Гросу instagram@alina_grosu

"Сейчас я могу открыто говорить о своем замужестве. Это произойдет во второй половине июня в Венеции. Я и мой будущий муж Саша очень любим это место. Мы единогласно приняли решение связать себя узами брака именно там. Добавлю, что свадьба будет проходить на севере Италии, в Вероне. Именно там находится легендарный дом героини пьесы Уильяма Шекспира", – поделилась Гросу.

Алина Гросу с Александром в Праге instagram@alina_grosu

Она пояснила, что это идеальное место для свадьбы, особенно, если они оба романтики. Певица планирует поменять сразу два наряда за вечер, а также собирается процитировать слова собственной песни "Твоей навеки стану".

"Будут самые близкие нам люди. У меня большая семья. Я желаю, чтобы все присутствовали в такой важный для меня момент", – добавила Алина.

Алина Гросу с женихом instagram@alina_grosu

Более того, Гросу пояснила, что уже давно готова "связать себя с любимым узами Гименея", ведь с Александром они живут уже достаточно долго.

"Мы давно вместе. Больше 4-х лет. Мы не делаем это ради штампа в паспорте. Рано или поздно, но это должно было случиться. Мы почувствовали, что сейчас подходящее время оформить наши отношения официально", – подчеркнула невеста.

Поцелуй Гросу и Александра instagram@alina_grosu

Алина и Александр "словили радугу" instagram@alina_grosu

Помолвка Гросу instagram@alina_grosu

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году поклонники Алины Гросу заподозрили, что она собирается выйти замуж. Поводом стала фотография в свадебном платье, которую певица опубликовала в соцсети.

Впервые своего избранника Гросу показала в сентябре 2018 года, хотя до этого они уже долго жили вместе. В марте 2019 года Ирина Билык проговорилась, что свадьба ее крестницы состоится в Венеции.

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