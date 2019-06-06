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Алибасова готовят к операции: что известно

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Известному российскому продюсеру Бари Алибасову, который отравился химическим средством, в ближайшее время предстоит операция.

Такую информацию распространил Telegram-канал Mash, где уточняется, что врачи уже готовятся сделать ему трахеостомию.

"Во время этой процедуры в трахею вводят специальную трубку, которая обеспечивает поступление воздуха в дыхательные пути. Врачи решили прооперировать продюсера после совместного обсуждения", – сказано в сообщении.

Бари Алибасов

Бари Алибасов

Global Look Press

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Уточняется, что единственное условия для хирургического вмешательство — стабилизация состояния Алибасова. Врачи ждут подходящего момента.

Алибасова готовят к операции: что известно

Как сообщал OBOZREVATEL,

  • 4 июня Бари Алибасов случайно выпил средство для труб и ожог пищевода 4 степени.

  • На следующее утро он находился в сознании и пытался шутить, хотя ему тяжело было разговаривать.

  • Врачи рассказали, что лечение может затянуться, так как у него началась общая интоксикация.

  • 5 июня, в сети распространили информацию, что продюсер умер, но это быстро опровергли.

  • Участник группы "На-На" Владимир Левкин рассказал, что пострадавший нуждается в операции на желудке, но вмешательство пока что невозможно.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Бари Алибасов
Место
Россия
Теги
Новости Россиишоу-бизнес
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