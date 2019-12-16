"Он – альфонс! Живет на деньги бабушки!" Победительницу "Холостяка" ограбили в США: подробности

Победительница первого сезона шоу "Холостяк" Александра Шульгина рассказала, как попалась в ловушку аферистов в США.

Своей историей девушка поделилась на странице в Facebook. Неприятный инцидент произошел летом 2019 года.

"1 июня я арендовала жилье у некого Сергея Бобенко (в Америке он величает себя Adam Vays). Я передала его маме Lora Vays сумму за жилье и депозит в размере 1000$. Я и подумать не могла, что меня кинуть свои, ведь я знаю гражданскую супругу Сергея – Катю Обрывкину. А мама Сережи – Лора – долгое время работала учителем в моей 117 гимназии", – рассказала Шульгина.

Шульгину ограбили в США Facebook Александры Шульгиной

Однако, по ее словам, "владельцы" жилья регулярно проникали в квартиру без ее ведома и просили деньги за выдуманные нарушения. Девушка обратилась к местному шерифу и узнала, что действия Бобенко – незаконные.

После этого ее якобы пытались выселить, однако на стороне Шульгиной оказалось американское законодательство. Девушке удалось отстоять свое право на проживание, однако она стала получать сообщения с угрозами от Бобенко.

Не выдержав давления, девушка пошла в суд. По ее словам, на Бобенко и его мать открыли уголовное дело. Кроме того, по данным Шульгиной, он также занимался мошенничеством и в Украине.

"Если вы знаете Сергея Бобенко и его маму - остерегайтесь ! Эти люди мошенники и вруны. Он – альфонс, выдающий себя за бизнесмена. Я навела справки – у него нет ничего. И живет он в США на зп бабушки + на $, на которые кидает", – добавила девушка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шульгина взбудоражила поклонников фото в свадебном платье.

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