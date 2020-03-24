Александру Буйнову – 70: как сейчас выглядит запрещенный в Украине друг Пугачевой

Российский певец Александр Буйнов 24 марта отмечает свой день рождения. Ему исполняется 70 лет.

К юбилею артиста OBOZREVATEL предлагает узнать, как сейчас выглядит близкий друг певицы Аллы Пугачевой и почему Буйнову запрещен въезд в Украину.

Александр Буйнов Pinterest

Александр Буйнов родился 24 марта 1950 года в Москве. Самые известные его песни: "Падают листья", "Горький мёд", "Эй, друг", "Любовь на двоих", "Капитан Каталкин", "Мои финансы поют романсы" и другие.

Сейчас Буйнов не так популярен, как в былые годы, но продолжает выпускать новые альбомы и ездить на гастроли.

Александр Буйнов в молодости 24smi.org

Как известно, Александр Буйнов – член российской партии власти "Единая Россия". В мае 2017 года он попал в громкий скандал после того, как побывал в оккупированном Донецке. Во время концерта, посвященного так называемому "дню республики", Буйнов исполнил песню про летчиков и заявил, что "закрыл для себя Украину на много лет", "пока там не сменится власть".

"По поводу приглашения у меня не было никаких сомнений. С одной стороны, не хотелось попадать в список запрещенных для въезда в Украину артистов… Но мое появление здесь вполне закономерно. Я уже закрыл для себя Украину на много лет вперед, пока не сменится власть", – сказал тогда Буйнов.

Александр Буйнов instagram.com/buinovofficial

На следующий день после этого Буйнов попал в базу данных украинского центра "Миротворец". В базу Буйнова внесли за поддержку агрессии России против Украины, незаконное пересечение государственной границы Украины и выступления в оккупированном Крыму и на оккупированном Донбассе.

А в марте 2018 года Александр Буйнов получил запрет на въезд в Украину, попав в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности, Министерства культуры.

Предлагаем увидеть ниже, как сейчас выглядит 70-летний Александр Буйнов.

Александр Буйнов, Алла Пугачева и Игорь Николаев instagram.com/buinovofficial

Александр Буйнов (в центре) instagram.com/buinovofficial

Александр Буйнов и Лолита instagram.com/buinovofficial

Александр Буйнов с женой instagram.com/buinovofficial

Александр Буйнов и Николай Расторгуев instagram.com/buinovofficial

Александр Буйнов и Валерий Меладзе (слева) instagram.com/buinovofficial

Александр Буйнов и Ани Лорак / Александр Буйнов и Вера Брежнева instagram.com/buinovofficial

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что известно о мужчинах Лины Костенко и кто покорил ее сердце навсегда.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!