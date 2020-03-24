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24 марта • обновлено в 06:25
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Александру Буйнову – 70: как сейчас выглядит запрещенный в Украине друг Пугачевой

2.4т
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Российский певец Александр Буйнов 24 марта отмечает свой день рождения. Ему исполняется 70 лет.

К юбилею артиста OBOZREVATEL предлагает узнать, как сейчас выглядит близкий друг певицы Аллы Пугачевой и почему Буйнову запрещен въезд в Украину.

Александр Буйнов

Александр Буйнов

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Александр Буйнов родился 24 марта 1950 года в Москве. Самые известные его песни: "Падают листья", "Горький мёд", "Эй, друг", "Любовь на двоих", "Капитан Каталкин", "Мои финансы поют романсы" и другие.

Сейчас Буйнов не так популярен, как в былые годы, но продолжает выпускать новые альбомы и ездить на гастроли.

Александр Буйнов в молодости

Александр Буйнов в молодости

24smi.org

Как известно, Александр Буйнов – член российской партии власти "Единая Россия". В мае 2017 года он попал в громкий скандал после того, как побывал в оккупированном Донецке. Во время концерта, посвященного так называемому "дню республики", Буйнов исполнил песню про летчиков и заявил, что "закрыл для себя Украину на много лет", "пока там не сменится власть".

"По поводу приглашения у меня не было никаких сомнений. С одной стороны, не хотелось попадать в список запрещенных для въезда в Украину артистов… Но мое появление здесь вполне закономерно. Я уже закрыл для себя Украину на много лет вперед, пока не сменится власть", – сказал тогда Буйнов.

Александр Буйнов

Александр Буйнов

instagram.com/buinovofficial

На следующий день после этого Буйнов попал в базу данных украинского центра "Миротворец". В базу Буйнова внесли за поддержку агрессии России против Украины, незаконное пересечение государственной границы Украины и выступления в оккупированном Крыму и на оккупированном Донбассе.

А в марте 2018 года Александр Буйнов получил запрет на въезд в Украину, попав в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности, Министерства культуры.

Предлагаем увидеть ниже, как сейчас выглядит 70-летний Александр Буйнов.

Александр Буйнов, Алла Пугачева и Игорь Николаев

Александр Буйнов, Алла Пугачева и Игорь Николаев

instagram.com/buinovofficial

Александр Буйнов (в центре)

Александр Буйнов (в центре)

instagram.com/buinovofficial

Александр Буйнов и Лолита

Александр Буйнов и Лолита

instagram.com/buinovofficial

Александр Буйнов с женой

Александр Буйнов с женой

instagram.com/buinovofficial

Александр Буйнов и Николай Расторгуев

Александр Буйнов и Николай Расторгуев

instagram.com/buinovofficial

Александр Буйнов и Валерий Меладзе (слева)

Александр Буйнов и Валерий Меладзе (слева)

instagram.com/buinovofficial

Александр Буйнов и Ани Лорак / Александр Буйнов и Вера Брежнева

Александр Буйнов и Ани Лорак / Александр Буйнов и Вера Брежнева

instagram.com/buinovofficial

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Читайте все новости по теме "Запрет российских звезд в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Алина Мельник
Тема
Запрет российских звезд в Украине
Место
Россия
Теги
музыка скандалы политика Крым Донбасс запретили въезд день рождения звезды шоу-бизнес шоу
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