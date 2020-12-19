Александр Пономарев с топовыми украинскими артистами исполнил известную колядку. Видео

Накануне Рождества украинские звезды – Александр Пономарев, Тина Кароль, Ирина Билык, ALEKSEEV, DZIDZIO, Олег Скрипка – исполнили известную колядку "Нова радість стала". Запись состоялась на студии "З ранку до ночі" в рамках популярного YouTube проекта #ponomarevlivestudio, где каждая песня записывается с одного дубля, только вживую и выходит только в черно-белом изображении.

Однако на этот раз Александр решил отойти от ч/б воплощение и выпустил цветное видео. Исполнитель объяснил, что это не обычный релиз, а праздничный, сообщает пресс служба Пономарева (чтобы посмотреть видео, доскролльте текст до конца).

Александр Пономарев прокомментировал так проект: "У меня сложилось удивительно хорошая традиция. Уже четвертый год подряд на Рождество дарю колядку. Первые две поздравительные песни написал сам, они имеют большой успех по сей день. Прочитал множество комментариев, где люди просили меня исполнить еще и известные украинские колядки. Третье произведение, "Добрий вечір тобі, пане господарю", записал с Олегом Винником и Таюне, что вызвало бурю эмоций у поклонников. В течение года они спрашивали, будет ли колядка и в этом году. Знаете, долго не колебался. Позвонил своим друзьям-коллегам и они сразу ответили "да". Опережая вопрос, почему именно такой состав артистов, отвечу: у каждого из них есть уникальный и неповторимый тембр голоса, а главное – для них это не просто принять участие в выполнении колядки, но и поработать во славу Божию.

Желаю зрителям приятного просмотра.

Всех поздравляю с наступающим Рождеством Христовым! "

Свое участие в проекте прокомментировали и другие звезды.

Ирина Билык: "Мне очень приятно было встретиться с моими друзьями, коллегами во время записи рождественского подарка. Я так давно всех не видела. От этого голос звучал еще ярче и сама душа пела и прославляла Господа.

Надеюсь, что наша колядка принесет в дом каждого украинца согласие, добро и здоровья.

Спасибо Саше Пономареву за то, что собрал нас всех и мы хорошо заколядовали!"

ALEKSEEV: "Когда Александр Пономарев позвонил мне и предложил принять участие в этом проекте, я без колебаний согласился. Нам, музыкантам, важно иногда забывать о всех своих делах и объединяться ради таких светлых мгновений. Дзидзьо во время съемок сказал: "То, что происходит сейчас, гораздо важнее, чем то, с чем мы имеем дело повседневно". Согласен, ведь в моей семье Рождество очень почитается. Родные были в восторге, узнав, что я буду петь такую волшебную рождественскую колядку. Это был приятный опыт и для меня. Символично, что свой куплет я спел вместе с Ириной Билык. Когда-то именно ее песня стала для меня первым и очень важным успехом в творческой жизни. Для меня она является той звездой, которая освещает путь другим, почти как звезда рождественская".

Олег Скрипка: "Господарко, господарю!

Гей! Відкрийте двері в хату, йдем до вас колядувати!

Ми зірковою юрбою йдем до вас із колядою!

Еще когда-то давно-давно мы командой фестиваля "Країна Мрій" взялись восстанавливать наши славные рождественские традиции. И я счастлив, потому что сейчас коляда входит в каждый дом. Ведь рождественское время крайне важно для каждому украинцу. Это именно то время, чтобы очиститься мыслями, сердцем обновиться.

И пусть наша звездная колядка звучит по всей Украине, которую мы спели с нашими творческими собратьями, а вы пойте вместе с нами!

Пусть эта песня летит над полями!

И процветает пусть каждая семья и наша славная Украина!!"

Тина Кароль: "С Новым Годом и Рождеством, Украина! Мечтайте смело и пусть на нашем лице, в следующем году будет не меньше, чем 2021 улыбка!

Вкусной кутьи! Колядуем вместе! Ваша Тина"

DZIDZIO: "Рождество Христово – это тот праздник, который я всегда жду. Мои воспоминания из детства о рождественских праздниках – елка, подарки от Святого Николая, пампушки с маком, кутья, вся семья, семья - дома вместе и мои первые в жизни деньги за коляду!. Уже сейчас я понимаю ценность украинских колядок, щедривок, и почему именно они звучат во всем мире на разных языках... Поэтому спасибо Александру Пономареву за идею собрать артистов вместе и заколядовать от всей души для нашей рождественской Украины. Мы спели так, чтобы Ваши сердца открылись, а настроение стало торжественным и возвышенным.

С праздниками всех, желаю светлой рождественской звезды и вкусной кутьи".

Как сообщал OBOZREVATEL, популярный украинский певец Александр Пономарев презентовал зажигательный хит "Гарна". Фанаты артиста пришли в восторг от новой композиции.