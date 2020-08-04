Актер из "Гарри Поттера" признался в наркозависимости

Британский актер Джейсон Айзекс, сыгравший Люциуса Малфоя в серии фильмов "Гарри Поттер", признался, что в течение нескольких десятилетий был наркозависимым.

Он сравнил желание употреблять наркотики с любовной интригой, которая длится десятки лет. Теперь 57-летняя звезда отказался от алкоголя и психотропных веществ и "ищет счастья в простых вещах", сообщает USA Today.

"Я всегда имел склонность к зависимостям. В 16 лет я уже перерос алкоголь и перешел к наркотикам", – признался актер.

Айзекс в роли Люциуса Малфоя harrypotter.fandom.com

По его словам, он начал употреблять алкоголь в 12 лет. Айзекс с друзьями выпили виски и устроили дебош на вечеринке.

"Я выбежал на улицу, меня стошнило, потом я поскользнулся, разбил голову и забрызгал свою одежду кровью. На следующее утро я проснулся с ужасной головной болью, с огромным шрамом и воспоминаниями публичного унижения. И все, о чем я мог думать – не могу дождаться, чтобы сделать это снова. Почему? Без понятия", – поделился Айзекс.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17-летняя дочь одного из самых богатых людей России Игоря Кесаева Кристина попала в наркологическую клинику недалеко от Москвы из-за проблем с запрещенными веществами.