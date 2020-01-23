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23 января • обновлено в 09:13
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Абсолютно голые: "Холостяк" Добрынин поделился интимным фото со своей невестой

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Главный герой девятого сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Никита Добрынин опубликовал пикантную фотографию со своей невестой Дашей Квитковой.

Так, снимком, на котором пара позирует полностью обнаженной, Никита поделился на своей странице в Instagram.

Даша Квиткова и Никита Добрынин

Даша Квиткова и Никита Добрынин

Instagram @nikitadobrynin

Новости
"Холостяк" Добрынин сделал предложение Квитковой: с чего начинались отношения пары. Фото

На фото Никита и Даша сфотографированы на фоне водопада на Бали. Интимные места звезды прикрыли большими листами.

Примечательно, что таким снимком Добрынин хотел обратить внимание на проблемы с экологией.

"Прошлый год стал самым жарким в истории человечества: были побиты температурные рекорды в Африке, Европе, на Гавайских и Карибских островах. Ледники Гренландии начали таять, из-за чего уровень моря поднялся. Под конец года затопило Венецию, и товары из бутиков плавали прямо по улицам. В довершение всего начались пожары в Австралии, за которыми последовали затяжные дожди с крупным градом, уничтожившим урожай. Все это – последствия того, что делает человек, не задумываясь о вреде пластика и повышении средней температуры", – написал Никита.

Столь откровенный кадр пары не смог оставить равнодушным поклонников. Под публикацией подписчики засыпали Никиту и Дашу комментариями:

Абсолютно голые: "Холостяк" Добрынин поделился интимным фото со своей невестой
Абсолютно голые: "Холостяк" Добрынин поделился интимным фото со своей невестой
Абсолютно голые: "Холостяк" Добрынин поделился интимным фото со своей невестой

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что телеведущая Ольга Цибульская озадачила поклонников пикантным кадром с Никитой Добрыниным. В частности, звезда позирует с бывшим холостяком Украины, поставив ему на колено обнаженную ногу, а сама держит в руках смартфон.

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Читайте все новости по теме "Шоу "Холостяк-9"" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Михно
Тема
Шоу "Холостяк-9"
Персоны
Даша Квиткова Никита Добрынин
Место
Украина
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