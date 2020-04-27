Абсолютно голая: Астафьева удивила новыми откровенными фото

Украинская певица, экс-солистка группы Nikita Даша Астафьева поделилась с поклонниками откровенной фотосессией.

Соответствующие снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram. Так, на большинстве из них она позировала полностью голой, продемонстрировав сексуальную фигуру.

Даша Астафьева Фото: instagram/da_astafieva

Даша Астафьева полностью голая Фото: instagram/da_astafieva

Даша Астафьева сексуально позирует на камеру Фото: instagram/da_astafieva

Также Астафьева опубликовала фото, на котором позировала в черных трусах и с обнаженной грудью.

"Есть женщины, для которых обнаженное тело – единственная загадка. Они всегда будут осуждать и негодовать. Говорю, и снимаю шелковое бельишко", – написала Астафьева.

Даша Астафьева показала голую грудь Фото: instagram/da_astafieva

Поклонники пришли в восторг от новых публикаций звезды. Они засыпали ее комплиментами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Астафьева привела в восторг поклонников чувственной фотосессией для выпуска мужского глянца Playboy, где она позировала голая в кровати.

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