Абсолютно голая: Астафьева удивила новыми откровенными фото

Украинская певица, экс-солистка группы Nikita Даша Астафьева поделилась с поклонниками откровенной фотосессией.
Соответствующие снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram. Так, на большинстве из них она позировала полностью голой, продемонстрировав сексуальную фигуру.
Даша Астафьева
Фото: instagram/da_astafieva
Даша Астафьева полностью голая
Фото: instagram/da_astafieva
Даша Астафьева сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/da_astafieva
Также Астафьева опубликовала фото, на котором позировала в черных трусах и с обнаженной грудью.
"Есть женщины, для которых обнаженное тело – единственная загадка. Они всегда будут осуждать и негодовать. Говорю, и снимаю шелковое бельишко", – написала Астафьева.
Даша Астафьева показала голую грудь
Фото: instagram/da_astafieva
Поклонники пришли в восторг от новых публикаций звезды. Они засыпали ее комплиментами.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Астафьева привела в восторг поклонников чувственной фотосессией для выпуска мужского глянца Playboy, где она позировала голая в кровати.
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