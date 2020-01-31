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31 января • обновлено в 10:31
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Абсолютно голая: 51-летняя экс-жена Бондарчука завела сеть интимным видео

5.8т
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Бывшая жена российского режиссера Федора Бондарчука Светлана поделилась новым видео, на котором позирует полностью голой.

Откровенный ролик появился на странице знаменитости в Instagram.

Светлана Бондарчук

Светлана Бондарчук

Instagram @a030aa

Новости
"Собчак поперхнулась": 51-летняя экс-жена Бондарчука впечатлила сочными формами

Так, в кадре полностью голая Светлана подходит к окну и открывает шторы.

Несмотря на то, что на видео Бондарчук снята со спины, поклонникам все равно удалось рассмотреть роскошные формы звезды.

В комментариях пользователи не смогли сдержать эмоций и засыпали Светлану восторженными комментариями. В частности, фанаты отметили, что видео совершенно не выглядит пошлым, а, наоборот, все снято эстетично и красиво.

"Все красиво", "Все в меру", "Очень смело", "Невероятно красиво", – писали поклонники.

Абсолютно голая: 51-летняя экс-жена Бондарчука завела сеть интимным видео
Абсолютно голая: 51-летняя экс-жена Бондарчука завела сеть интимным видео
Абсолютно голая: 51-летняя экс-жена Бондарчука завела сеть интимным видео
Абсолютно голая: 51-летняя экс-жена Бондарчука завела сеть интимным видео
Абсолютно голая: 51-летняя экс-жена Бондарчука завела сеть интимным видео
Абсолютно голая: 51-летняя экс-жена Бондарчука завела сеть интимным видео
Абсолютно голая: 51-летняя экс-жена Бондарчука завела сеть интимным видео
Абсолютно голая: 51-летняя экс-жена Бондарчука завела сеть интимным видео

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что экс-жену Федора Бондарчука Светлану разнесли за откровенное фото. На черно-белом снимке она позирует в сексуальном черном купальнике с высокими вырезами и туфлях на каблуках.

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Автор
Анна Михно
Персона
Светлана Бондарчук
Место
Россия
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