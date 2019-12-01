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1 декабря • обновлено в 22:09
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А Зеленский и "Юзик" будут? Стало известно, сколько стоит заказать на Новый год "95 Квартал"

12.7т
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Всплыли расценки новогоднего выступления студии "Квартал 95", а также стало известно, будет ли участвовать президент Украины Владимир Зеленский.

Как оказалось, цена зависит от состава артистов, который может меняться. В среднем полное часовое выступление стоит 60 тысяч долларов с участием не менее 7 "медийных" участников, пишет "Апостроф".

А Зеленский и "Юзик" будут? Стало известно, сколько стоит заказать на Новый год "95 Квартал"
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"Выступление можем организовать. У них час, в среднем, стоит 60 тысяч, плюс райдеры, дорога и прочее", - уточнил менеджер.

Менеджеры "Квартала 95" сообщили, что президент Владимир Зеленский выступать не будет ни при каких условиях. Также от всех выступлений отказался и депутат от президентской фракции "Слуга народа" Юрий (Юзик) Корявченков.

Роль президента может выполнить Юрий Великий, новый актер "Квартала". Кроме того, его можно заказать отдельно от всего коллектива. Менеджер артиста уточнила, что предновогоднее выступление будут стоить около 5-8 тысяч долларов, если артист не будет занят на выступлениях с творческим коллективом.

Издание отмечает, что "95 квартал" не против даже выступить с концертом на выезде, например, в Москве. Стоимость выступления будет включать еще и дорогу в столицу РФ.

А Зеленский и "Юзик" будут? Стало известно, сколько стоит заказать на Новый год "95 Квартал"

telekritika.ua

Других украинских исполнителей также можно пригласить на корпоративы в России. Стоимость выступления варьируется от 7 до 30 тысяч евро.

А Зеленский и "Юзик" будут? Стало известно, сколько стоит заказать на Новый год "95 Квартал"

Как ранее писал OBOZREVATEL, росСМИ удалось узнать, сколько в России стоит выступление украинской певицы Софии Ротару, которую затравили за возвращение на российскую сцену.

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Автор
Мария Дидык
Персоны
Владимир Зеленский Юрий Корявченков
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Червоний Данило
Червоний Данило
поехать выступать в москву в данном случае, это все равно что скататься на россию на минет за деньги! сразу видно минетчиков и минетчиц!
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Таев Иван
Таев Иван
Зеленский в Москве у рояля... Сколько?
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