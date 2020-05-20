"А где посадки?" Как "Квартал" весь год шутил над Зеленским

После избрания Владимира Зеленского президентом Украины, его коллеги из студии "Квартал 95" уверяли, что продолжат шутить о политике и о новой власти в том числе.

OBOZREVATEL предлагает читателям вспомнить, как "Квартал" шутил над Владимиром Зеленским за год его президенства.

Квартал 95 Instagram @kvartal95official

Так, в "Квартале" не обошли стороной обещание Зеленского во время предвыборной кампании "Весна прийде – саджати будемо". В одном из выпусков актер, который сейчас играет Зеленского", спрашивает у "Рябошапко": "Пришла весна, где посадки?" После чего политики вместе думают, кого можно посадить, и даже советуются с "Александром Лукашенко".

Затем они решают посадить первого, кто зайдет в кабинет. При этом, "Зеленский" говорит: "Вот бы Аваков". На вопрос почему, он отвечает: "Его легче посадить, чем уволить".

В конце номера все артисты поют песню, в которой есть такие слова:

"Нова країна" где? Весна давно в календаре,

А где реформы, где? Весна давно в календаре!

А где посадки, где? Весна давно в календаре..."

Еще одной темой для шуток является Андрей Богдан. Так, в августе 2019 года шутили над тем, что он всегда находится рядом с Зеленским и шепчет на ухо президенту:

"Буду всегда с тобой, правой твоей рукой,

шепотом за спиной, умной твоей мыслей,

крепкой твоей мышцой, бархатной хрипотцой".

А после увольнения Богдана, в "Квартале" показали миниатюру "Последний рабочий день Андрея Богдана".

В одном из выпусков актеры "Квартала" показали номер, который называется "Зеленский проводит перекличку в Верховной Раде". Тогда видео, которое опубликовали на YouTube-канале студии "Квартал 95" вызвало бурные обсуждения в комментариях, а также собрало почти миллион просмотров.

Также в августе 2019 года "Квартал" посмеялся над встречей Зеленского с Меркель. Во время номера "Зеленский" с юмором представляет "Меркель" украинских политиков и бизнесменов на международном форуме.

Во время другого номера жена Зеленского, роль которой исполняла Елена Кравец, выпытывает у мужа государственные тайны. И "президент" поддается на уговоры "жены" и рассказывает ей:

"Как думаешь, почему все президенты "бухали"? Потому что им всю правду о состоянии дел в государстве рассказывали".

"Я такую страшную тайну про Андрея Богдана узнал! Увеличивай фото и увидишь – у него есть глаза!"

Также в одном из выпусков "Чисто News" пародист Юрий Великий показал, как Зеленский якобы обращается к украинцам на Пасху и во время обращения к нему звонит Игорь Коломойский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Квартал 95" ярко потроллил президента Украины Владимира Зеленского и бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили.

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