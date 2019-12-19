"А что там за полуостров?" Разин вспомнил архивное видео Зеленского про Крым

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин вспомнил архивное видео с участием Владимира Зеленского.

Так, на своей странице в Instagram продюсер опубликовал ролик, в котором тогда еще будущий президент Украины играет библейского Ноя.

Андрей Разин gorod-tv

В кадре Зеленский, сидя с двумя женщинами, разговаривает с Богом:

"А что теперь, Боже?", — спрашивает Зеленский.

"Плодитесь и размножайтесь", — отвечает Бог.

Затем Бог говорит Ною, что тот станет основателем нового поколения людей. После чего Зеленский спрашивает, кем он является по национальности, на что получает ответ: "Хохол".

"Спасибо тебе, Боже, что не москаль", — говорит Ной.

Instagram @razin_andrei_lm

Затем Зеленский обращается к Богу с вопросом, показывая вдаль: "Господи, а что там за полуостров?"

"Это не важно", — отвечает Бог.

"А, ну забыли про него", — заключил Зеленский.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Андрей Разин следом за Максимом Галкиным раскритиковал российское телевидение.

Он назвал провокацией против президента Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина тот факт, что по всем федеральным каналам почти круглосуточно говорят об Украине.

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