90-летний Чапкис впервые показал элитные апартаменты. Видео

Знаменитый украинский хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Григорий Чапкис впервые показал свои элитные апартаменты – он недавно купил новую квартиру и живет в ней со своей молодой женой Милой.

Так, танцор выбрал жилье в районе киевских "Нивок" в престижном жилом комплексе. Об этом он рассказал проекту ЖВЛ (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Квартира состоит из нескольких комнат, кабинета, большой кухни и прихожей-музея. В помещении сделан яркий ремонт, а благодаря панорамным окнам в квартире – много света.

"Прихожую я сделал, как музей. Это все мои воспоминания", – прокомментировал Чапкис интерьер.

Так, на стенах практически во всех комнатах – множество фотографий, наград, дипломов и прочего. Для концертных костюмов предусмотрена отдельный гардероб. Также Чапкис хранит отдельную коллекцию галстуков – их у него более 700.

Хореограф уточнил, что весь быт обустраивает самостоятельно его жена Мила – она не подпускает к домашним делам посторонних людей. По словам Чапкиса, чтоб приобрести новое жилье, ему пришлось продать свою предыдущую квартиру, в которой он жил с предыдущей супругой.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно 90-летний Григорий Чапкис женился в четвертый раз. Его избранницей стала женщина, которая моложе него на 52 года. Также хореограф впервые рассказал о своей семье и детях, которые живут за границей.